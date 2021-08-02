Планерка Главы: низкая урожайность, единая технология проектирования, готовность школ

Зерновые и зернобобовые культуры в республике на 28 августа были убраны на площади 292 тыс. гектаров — это 97% от плана. Об этом сообщила и.о. министра сельского хозяйства Алина Семенова на вчерашнем еженедельном правительственном совещании, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Принять меры по минимизации ущерба от почвенной засухи и по своевременной компенсации потерь за нее.

Нынче темпы жатвы в полтора раза выше прошлогодних. Зато урожайность ниже — 19,4 центнера с гектара, что составляет 60% от уровня 2020-го. Лишь несколько районов, включая Алатырский и Канашский, получают выше 25 центнеров. Высокие темпы уборки обеспечивает технический парк, который существенно обновился в минувшем и нынешнем годах, констатировала докладчик. Это позволит в течение недели завершить жатву.

Заготовительные организации полным ходом ведут прием зерна нового урожая. При этом закупочные цены каждую неделю растут. Докладчик напомнила, что производителям муки на компенсацию удорожания закупки зерна правительство выделило более 26 млн рублей.

А вот картофель нынче радует — собрано 4,5 тыс. тонн, что вдвое больше прошлогоднего. Продолжается заготовка кормов, сев озимых культур под урожай следующего года.

Глава республики обратил внимание на последствия нынешней нехватки влаги в почве. Ряд южных районов подверглись опасному явлению — почвенной засухе, в результате они могут рассчитывать на положенную в таких случаях компенсацию. Задача — минимизировать последствия засухи и обеспечить получение возмещения, нацелил Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

Обеспечить качественный переход на единую технологию проектирования строительства и реконструкции объектов. Расширить перечень участников проектно-изыскательского процесса.

С 1 января 2022 года начинает действовать единая технология проектирования объектов строительства и реконструкции (BIV). Как пояснил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, это информационное моделирование здания, в основе которого лежит проектирование строительного объекта как единого целого. Вся информация формируется в электронном формате. Все такие контракты жизненного цикла будут заключаться на основе этой системы. Для реализации данной новации необходимо создать рабочую группу и разработать дорожную карту перехода на единую технологию. Такая работа уже начата. Минстрою предстоит определить перечень государственных и муниципальных заказчиков по подготовке проектно-изыскательских работ.

Далее надо будет организовать обучение сотрудников заказчика по формированию модели объекта. В настоящее время заключены договоры на разработку такой проектной документации по ряду объектов Минспорта и Минстроя республики, в том числе группового водовода в Шемуршинском районе.

ПОРУЧЕНИЕ.

Увеличить долю дистанционного оказания услуг через МФЦ.

Как известно, с начала нынешнего года МФЦ действуют централизованно, в единой республиканской сети. Проблемами и перспективами оказания государственных и муниципальных услуг в новых условиях поделился вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. В сети насчитывается 31 точка, 292 «окна», к которым имеют доступ 96,2% жителей региона. Среднее время ожидания в очереди 2,5 минуты при нормативе 15 минут. Правда, не везде он выдерживается — кое-где и по 40 минут ждут. Тем не менее, удовлетворенность качеством услуг в республике на уровне 99%.

С начала года количество обращений в МФЦ выросло почти на 40 тыс. и на сегодня составляет 956,2 тыс. единиц. Самые востребованные услуги — федеральные, а наиболее популярные — услуги Росреестра, а также МВД. Среди региональных — услуги Минтруда. А вот рейтинг муниципальных — всего 5%.

Олег Николаев поинтересовался статистикой оказания услуг в дистанционном режиме. По словам директора АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии Михаила Анисимова, таких данных у него нет. А ведь это очень важная тема, продолжил Глава. «Дистанционка» снижает нагрузку на «очные» окна, люди не будут сидеть в очередях. Есть необходимость сделать единую точку оказания услуг на дистанции.

Взяла старт приемка школ к учебе. 1 сентября в республике за парты сядут свыше 209 тыс. ребят. В техникумах и колледжах — 26,7 тыс. студентов, в вузах — 36,4 тыс. человек — такие цифры привела вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева. 393 школы готовы принять учеников, но в 17 школах ремонт будет завершен с отсрочкой на пару месяцев. Это время здешним детям придется поучиться в близлежащих школах. «Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком, все решения согласовывались с родителями учащихся на родительских собраниях», — отметила Алла Салаева.

Проводимая модернизация школ достаточно масштабная, что отчасти сказалось на сроках ремонта. Но ее цель — создание лучших условий для учебы и безопасности детей. Глава республики попросил руководителей школ, представителей СМИ получить максимальный отклик от родителей, учеников по поводу модернизации. При этом надо учесть все замечания, поскольку работа в этом направлении вскоре продолжится и на российском уровне.