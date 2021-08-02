«Играй, гармонь» в Чувашской Чебоксарке

Красивый праздник на прошлой неделе прошел и в татарстанском селе Новошешминского района с «говорящим» названием «Чувашская Чебоксарка». Открытие памятника своему знаменитому земляку — педагогу, математику, этнографу Никифору Охотникову жители села совместили с традиционным фестивалем-конкурсом народного творчества «Выля, хут купӑс!» (Играй, гармонь).

Никифор Михайлович Охотников (1860–1892 гг.) считается первым чувашским математиком с высшим образованием. Окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу, Симбирскую гимназию (в это время, кстати, его репетитором был гимназист Владимир Ульянов). Работал учителем математики, преподавателем чувашского языка в Казанской земской учительской школе.

В 1890 году, будучи студентом математического факультета Казанского университета, Охотников участвовал во Всемирном конгрессе астрономов и математиков. Победителями в решении сложного математического примера и обладателями золотых медалей стали двое — ученый из Австралии и чуваш Никифор Охотников.

Никифор Михайлович успешно занимался научной работой в области математики, состоял членом Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Он автор этнографических очерков о народном воспитании, культуре и быте чувашей, развитии школьного образования. Его перу принадлежат педагогические труды: «Грамота среди чуваш», «Записка чувашенина о своем воспитании», «Приволжские чуваши» и другие.

Традиционно весело и многолюдно прошел в Чувашской Чебоксарке фестиваль-конкурс чувашского народного творчества «Выля, хут купӑс!». Нынче он радовал селян в десятый раз. Участниками события стали творческие коллективы районов Татарстана, Чувашии (нашу республику представлял детский ансамбль народного танца «Радость»), Самарской области.

Кроме конкурса гармонистов, в программе был и большой концерт с участием фольклорных, хореографических, вокальных коллективов, которые представили не только народные песни, припевки и частушки, но и танцевальную народную музыку и авторские песни. Рук зрители не жалели ни для первых, ни для вторых. Победителем же конкурса гармонистов стал Рашид Минабутдинов из Чистополя. Ему вручили гран-при — тульскую гармонь. Впрочем, не обидело жюри и жителей Чебоксарки, лауреатом конкурса второй степени стал известный гармонист села Владимир Охотников.

ИСТОРИЯ СЕЛА

Чувашская Чебоксарка — село потомков Ивана и Лукерьи

Как гласят архивы, Чувашская Чебоксарка основана в начале 18 века. В дореволюционных источниках упоминается также как Новопоселенная Чебоксарка. Согласно преданию первыми жителями поселения были чуваш Иван со своей возлюбленной Лукерьей, бежавшие от русского купца из Чебоксар.

Легенда рассказывает, что русский купец из Чебоксарского посада подобрал на берегу Волги мальчика-чуваша, привел его домой и дал ему имя Иван. «А Чуваш будет для него фамилией», — заявил хозяин. Иван научился говорить по-русски, а когда повзрослел, хозяин стал возить его с собой по базарам и ярмаркам. Бывали они во многих местах — в деревнях и селах, в больших и маленьких городах, плавали на купеческих баржах по реке Волге.

Насмотрелся Иван на жизнь купцов, крепостных ремесленников, волжских бурлаков, арестантов, слышал много унылых и задорных песен и сам потихоньку напевал, стараясь, чтоб не слышал хозяин. Познакомился он со служанкой Лукашкой из русской крепостной семьи и решил вместе с ней уйти из дома чебоксарского купца. По пути к ним присоединились и другие семьи.

Однажды они оказались у двух красивых сопок. Вскоре на берегу реки здесь появились дома, образуя улицу, похожую на кочергу (эту форму улица сохраняет и по сей день). Вожак переселенцев, беглый чуваш заявил: «Быть здесь Чебоксару!» Так на одном из истоков реки Малый Черемшан и зародилась деревня Чувашская Чебоксарка. А вскоре по соседству с ней появилась и Русская Чебоксарка, которую основали отставные солдаты.