Экспорт товаров из Чувашии в первом полугодии увеличился почти на треть

Объем составил около 7% всего экспорта в ПФО. Об этом заявил Глава республики Олег Николаев, комментируя итоги внешнеэкономической деятельности региона за данный период.

Поставки осуществлялись в 79 стран мира. В том числе во все 10 стран СНГ, а также в 69 стран дальнего зарубежья. Больше всего экспортируется товаров в Казахстан (48,6 млн долларов США), Беларусь (19,1 млн), Узбекистан (7,3 млн), Китай (7,2 млн), Польшу (5 млн) и Литву (5 млн долларов). Всего за 6 месяцев отправлено за рубеж продукции на 137,8 млн долларов против 107,1 млн в январе-июне 2020 года. «Очевидно, что после особо тяжелого пандемийного года предприятия и организации республики демонстрируют положительную динамику, наш бизнес оживает и становится все более заметным», – отметил Олег Николаев.

В товарной структуре преобладает продукция химической промышленности и электротехника, солидная доля также продуктов питания. Как отмечает Глава, на 23 млн увеличились поставки машиностроительной продукции, включая электротехнику, на 6 млн долларов больше отправили сельхозсырья и продовольствия. Он констатировал, что в настоящее время в республике насчитывается 352 экспортоориентированные организации, более 92% из которых — малый и средний бизнес. Некоторые из них являются клиентами регионального Центра экспортной поддержки и регулярно получают субсидии и прочие меры господдержки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.