19 студентов из Чувашии победили в проекте «Профстажировки 2.0»

В этом году конкурс, помогающий студентам проявить себя и найти хорошую работу, проводился в четвертый раз. В четвертом сезоне в список лучших вошли 704 студента из 66 регионов и 226 образовательных учреждений. «Это серьезный рост по сравнению с прошлыми сезонами», — подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. Все победители получили приглашение пройти стажировки в компаниях-работодателях, кейсы которых они выполняли на проекте. Среди этих компаний, отмечают организаторы, есть как небольшие региональные фирмы, так и крупные федеральные, например, «Россети», группа «ГАЗ», «Роскосмос», «ДОМ.РФ» и другие. Как сообщила «СЧ» руководитель пресс-службы проекта «Профстажировки 2.0» Ксения Сидунова, большинство победителей из Чувашии (18 человек) — студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Достойную компанию им составил студент Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии.