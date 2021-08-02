Республика станет пилотным регионом по оптимизации процессов в МФЦ

Об этом на встрече с представителями ГК «Росатом» сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. Проект, целью которого является улучшение качества оказания региональных и муниципальных услуг, будет реализован Минэкономразвития России совместно с государственной корпорацией. В числе пилотных — три региона: Чувашия, Воронежская и Белгородская области. «В ближайшее время подписываем соглашение и приступаем к работе. Во главе угла для нас — удобство посетителей, также необходимо сформировать культуру бережливого производства», — отметил Дмитрий Краснов. На рабочей встрече, сообщают в Минэкономразвития республики, обсудили и реализацию проекта «Эффективный регион». Рабочая группа госкорпорации «Росатом» поможет освоить методики бережливого производства.