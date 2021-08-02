Хуплу как символ народной дипломатии

Рассказать о традициях разных народов через выпекание хлеба, показать, как один из главных продуктов человечества может не только удивлять необычными вкусами, но и объединять людей… Такова цель проекта «Хлеб жизни», задуманного и воплощенного в реальность в городе Полевском Свердловской области. В проекте, продолжающемся несколько лет, уже поучаствовали марийские татарские, узбекские, украинские, польские и даже кипрские хлебопеки. Дошла очередь и до представителей чувашской диаспоры. Что они рассказывали и что показали — сообщает местная газета «Диалог».

…В июле участники и гости большого проекта «Хлеб жизни» должны были сообща испечь вкусный и лакомый хуплу — большой пирог из пресного сдобного теста. Но впервые за все время существования проекта участники не смогли проследить за зарождением хлеба — от ручного замеса теста до появления румяной корочки. Новая волна коронавируса не позволила людям толпиться у печи. Поэтому вот он, красивый, нарезанный ломтиками, хуплу уже ждет на столах и притягивает своим ароматом всех собравшихся в живописном уголке южной части Полевского, примерно в нескольких метрах от берега Верхнего пруда.

Организаторы проекта — управление культурой Полевского и Фонд социальной активности «Идея» — собрали полевчан разных вероисповеданий и национальностей, а также многочисленных гостей в уютном дворе патронажного центр-отеля «Вигор». А в центре события — душевные, веселые и отзывчивые представители чувашского народа.

— Все-таки хлеб всегда имеет объединяющее начало, — замечает представитель чувашского культурного центра Наталья Селиванова. Она уже спешит в «закулисье», чтобы со своими землячками переодеться в чувашские костюмы и представить их собравшимся.

Начинка хуплу поражает воображение. В месте разреза взору открывается сложный состав изделия из теста: первый слой — мелко накрошенный картофель, второй — мелко нарубленное мясо. Ели пироги с чаем, заваривали мать-и-мачеху, да вприкуску свежий воздух — потрясающий рацион.

ЕЛЕНА КАРМАНОВА,

советник главы Полевского городского округа: «Хлеб жизни» — еще один пример того, как продуктивно и гармонично могут взаимодействовать люди, независимо от их национальности и верований. Ведь желание мира и согласия — это общечеловеческая ценность, у которой нет национальности. Давайте благодаря силе народного единства и на основе собственного примера создавать мирное и толерантное общество. Не так уж и важно, какой мы национальности, главное, что все наши вопросы и проблемы мы можем решать за круглым столом, за чашкой чая, чтобы мир и согласие не покидали нас».

И вот, когда чувашский хлеб испробован, а горячий чай всех взбодрил, с приветственным словом от имени всех чувашей обратилась Ольга Ергунова, председатель Чувашского культурного центра в Свердловской области, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ.

«Год назад меня выбрали председателем Чувашского культурного центра Свердловской области, — рассказала она. — Я буду рада сотрудничеству с вами в новых проектах. О чувашах я скажу лишь одно: это пятый по численности народ России. Половина чувашей проживает в Чувашской Республике, ее столица — Чебоксары. Недавно там состоялся гастрономический фестиваль, где гости отведали не только чувашский хлеб, но и мясные деликатесы, а также чувашский колобок (й?ва) — древний вид печения».

В красивых чувашских костюмах представительницы чувашской диаспоры спели национальные песни. Их необычные головные уборы — тухьи, напоминающие шлем амазонки, — сверкали на солнце. Женщины рассказали, что с непокрытой головой чувашка не могла даже поработать в поле, и что сегодня стартовая цена головного убора, украшенного драгоценными камнями и монетами, в Чувашии начинается с 50 тысяч рублей.

А Татьяна Панькова из общественной организации «Местная Чувашская национальная культурная автономия города Екатеринбурга» пояснила, почему Чувашия зовется краем ста тысяч вышивок.

«Я родилась в чувашской деревне, мы обязательно учили чувашский язык, грамоту уже подзабыла, но говорю свободно, — поведала она. — А еще у меня хранятся вышитые изделия моей тети. Она каждую зиму ставила ткацкий станок и ткала вот эти полотна, которые я вам представляю. У каждого узора свой символ, свое значение. Мне очень нравится, — добавила Татьяна, — что в Полевском о культурном наследии и многообразии культур и национальностей говорится так непринужденно и доходчиво».

Специалиста городского управления культуры Викторию Каразей встреча привела в восхищение: «Действительно, сегодня хлеб во всех смыслах помогает «накрыть стол» для успешных переговоров. Сейчас мы говорим на одном языке, а ведь среди нас русские, татары, узбеки, немцы… И все мы уникальны своими традициями и обычаями. У нас в Полевском ведется работа по сохранению национальных культур. Благодаря администрации, учреждениям культуры в такой непринужденной обстановке мы встречались до пандемии очень часто. И можно сказать, что сейчас каждый из нас — неофициальный посланник нашего гражданского общества. Если подумать, то именно на подобных встречах люди выполняют функции народных дипломатов».

И вот уже звучит песня в исполнении полевской чувашки Таисии Мироновой, и вторит ей игрой на кубызе Равиль Афтахов, представляющий башкирскую культуру. Хайдар Хантимиров, председатель местной организации мусульман «Нур», за круглым столом напомнил, что люди разных национальностей умеют сплотиться в решении серьезных вопросов. «В Полевском мы проживаем близко друг к другу и, если надо, то помогаем всем, кто нуждается в помощи, несмотря на национальность, — говорит он. — Помогали многодетным семьям не только мусульман — всем, кому тяжело живется».

Скульпторы, участники проекта «Мраморная миля», ваяющие в эти дни в селе Мраморское изумительные произведения, от увиденного тоже остались в восторге. «Да у вас здесь свой мир! — воскликнул серб Лука Радович, когда узнал, что в регионе живет 160 народов. — Такое в Европе представить сложно». Скульптор из Киргизии Тамила Маматова призналась, что ничего до этой встречи не знала о чувашском народе, а скульптор из Белоруссии Кирилл Крохолев добавил, что в своих арт-объектах они оставят символы братства народов.

Генеральный директор санаторно-курортного центра «Вигор» Сергей Перевалов не смог сдержать эмоций, когда увидел, как всех сдружил разговор о мире и о хлебе, как обнимались люди, еще два часа назад ничего не знавшие друг о друге. «Очень ценно, когда сюда приезжают люди, несущие свою культуру и гордящиеся ей, — сообщил он. — Я когда-то был директором миграционного центра в нашей области, поэтому миграционную политику прекрасно понимаю».

А президент Фонда социальной активности «Идея» Михаил Самохин рассказал, что на большом символическом столе Полевского уже соседствуют грузинский лаваш, марийский, польский и украинский хлеб, а также татарские лепешки. «Считаю, что наш общегородской проект «Хлеб жизни» значительно усиливает общую тему мира и толерантности, — отметил он. — Нас принимали наши друзья узбеки, и мы вместе пекли в танкере лепешки. Как-то пекли хлеб с киприотами. У каждого народа, как оказалось, хлеб разный, но он одинаково важен. Мы даже не знаем и не задумываемся, как много ценных вещей и процессов в нашей жизни символизируют хлеб».

Ольга Фролова, журналист газеты «Диалог»