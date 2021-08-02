В августе в АО «АККОНД» отмечают День фабрики

Формула успеха

В этот день в далеком 1943 году началась ее летопись. Время было тяжелое, военное. На поле брани народ ковал Победу ратными подвигами, в тылу — самоотверженным трудом. Эту же дату с полным правом можно считать днем рождения кондитерской отрасли Чувашии. О прошлом и настоящем предприятия, об истории и современности корреспондент побеседовал с генеральным директором АО «АККОНД» Валерием Ивановым.



— Валерий Николаевич, в военное время создавали промышленность для фронта. И вдруг — кондитерская фабрика. Почему?

— Страна даже в суровые военные годы держала курс на развитие. Это говорит о том, что несмотря на трудности, мы верили в Победу и в лучшее будущее. Недавно столице Чувашии было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Думаю, в этом есть и наша скромная лепта. Девять работников фабрики были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» (а коллектив в 43-м насчитывал всего 17 человек).

Под фабрику, учрежденную Наркоматом пищевой промышленности республики, выделили здание бывшего мочального склада Чебторга по улице Ворошилова, в южной части нынешнего залива. Производственная мощность заложена была 2 тонны кондитерских изделий в сутки. Первую продукцию предприятие выдало в марте 1944-го, но годовой план выполнить не удалось из-за перебоев в поставках сырья. Зато в победном 1945-м он был перевыполнен на 28,3%.

— Сейчас фабрика «АККОНД» — ведущее предприятие отрасли в стране. А как все начиналось, вам рассказывали?

— Конечно. В годы войны продукция изготавливалась полукустарным способом. Открытые варочные котлы, охлаждающие столы, под которыми пропускали по трубам холодную воду. Тянуть карамель или глазировать помадку приходилось вручную. Деревянную тару сбивали сами и сушили у печки, которая топилась дровами. Сырье доставляли на лошадях практически по бездорожью.

Любое начало трудно. В первый год на фабрике трижды сменилось руководство. Но дело постепенно пошло в гору. Много сделано под руководством Бориса Илларионовича Смоленцева, возглавлявшего фабрику с 1955 по 1982 год: модернизация и расширение производства, благоустройство территории. К зданию фабрики надстроили второй этаж, замостили дорогу. Была создана так называемая «школа кадров Смоленцева» — постоянные курсы повышения квалификации рабочих для обучения двум-трем смежным профессиям. В конце 1981 года ввели в строй новое здание — здесь, на Складском проезде. Две фабрики некоторое время работали одновременно, а потом, в 1985 году, старую ликвидировали.

В ассортименте военных и послевоенных лет значились открытая карамель, «Киевская помадка», «Фруктовый грильяж», «Ореховый рулет», глазированные фруктовые пряники, кексы, бисквиты, сироп и морс. Самое загадочное название «Сахар в шоколаде». Что это, нам, избалованным сладкими деликатесами, невдомек. Вроде состав проще некуда. А как выглядел, каким был на вкус? Директор тут же звонит технологу и выдвигает свою версию: скорее всего, это был комковой сахар, который кололи специальными щипцами, только глазированный шоколадом. Первая продукция распространялась по республике, шла в эвакогоспитали, детдома, в магазины для населения.

— Вы на посту директора фабрики уже 33 года. Буквально через несколько лет после вашего назначения началась перестройка. Как удалось удержать предприятие на плаву?

— На фабрику я пришел инженером-электриком в 1977 году, после армии. Директором стал через десять лет, 3 декабря 1987 года. Тогда была еще плановая экономика. А через несколько лет все в стране изменилось. Предприятия закрывались одно за другим. Выплывай, как хочешь. Шел 1991 год. Что делать? Решили так: для начала сохранить коллектив, специалистов, рабочих, укрепить команду. Как? Через продукт, через производство. В это сложное, непонятное время мы писали программу развития предприятия. И уже в 1994 году развернулись в сторону стабильности (в целом кондитерская отрасль в стране смогла это сделать только в 2000 году). В течение 25 лет у нас не было снижения показателей, положительная динамика продаж и объемов производства сохранялась всегда.

В 1992 году Чебоксарская кондитерская фабрика была преобразована в АО «АККОНД» (Акционерный коллектив кондитеров). Был взят курс на дальнейшее увеличение выпуска продукции и улучшение ее качества. Стало традицией ежегодное обновление оборудования. Неизменно высокое качество продукции отмечено многочисленными российскими и международными наградами.

— Сегодня кондитерская фабрика «АККОНД» известна по всей стране и далеко за ее пределами. В чем секрет такой успешности?

— Есть такая поговорка: «Терпение и труд все перетрут». Формула успеха в любом деле, в любые времена — труд, и никак иначе. Наше достижение в том, что наследие, заложенное в войну, мы не растеряли, а приумножили.

Сегодня АО «АККОНД» — это полностью автоматизированное предприятие. На фабрике работают более 2,5 тысячи человек. Каждый год открываем по одной, по две линии. Вот и сейчас в конце августа — начале сентября появится новая вафельная линия, монтаж уже завершен, идет пуско-наладка. В тестовом режиме работает крекерная линия. В конце прошлого года запущена линия сахарного печенья. Мощности растут. Нынешние объемы производства — более 70 тысяч тонн в год самой разнообразной продукции. Это 250-300 тонн в сутки.

Стараемся использовать все каналы продаж: есть свои дистрибьюторы в регионах, фирменная сеть не только в Чувашии, но и в других областях — по договорам франшизы. 10-12% от общего объема продукции идет на экспорт, в ближнее и дальнее зарубежье. Много закупает Китай. Здесь мы в первой пятерке экспортеров. Посматриваем в сторону Африки.

— А что важнее для руководителя: жесткое планирование или интуиция?

— Без интуиции невозможно, это навигатор в огромном пространстве вариантов. Бывает, что важные решения пишутся, что называется, на коленке. Только при этом ты должен быть уверен, что риск оправдан. Помню, в 1997 году я подписал контракт на поставку линии мягкой карамели за границей, прямо в аэропорту. Сработало. Но сам производственный процесс держится на четком планировании, строгой дисциплине.

— Молодежь часто уезжает из родных мест. Как сделать так, чтобы человек остался, чтобы у него глаз горел и через десять, и через двадцать лет работы?

— Когда меня спрашивают про хобби, всегда отвечаю — это работа! Любимое дело не надоедает. К примеру, я очень рад, что мы вложили средства в сельское хозяйство. Трудно было в первые два года. Зато в Янтиковском районе, где я родился, сейчас работают 250 человек, получают зарплату. Комплекс на 2 тысячи коров, молоко, переработка продукции. Дочернее предприятие «АККОНД-агро» развивается. Вот это и есть драйв: мы добились, мы смогли!

Человеку всегда нужна цель — написать книгу, влюбиться, стать генералом… После достижения одной цели — на подходе другая. В любом возрасте должен быть интерес к жизни, увлеченность. И для этого не обязательно куда-то уезжать. Где родился, там и пригодился. Иначе как сохранять и развивать территории — а они у нашей страны огромные. Важно найти баланс, ту точку равновесия, где оптимально сходятся производительность труда, уровень зарплаты и многие другие составляющие.

К слову, о производительности труда — это огромный резерв развития, включающий и человеческий, и производственный фактор. Всегда об этом помню.

— Есть ли у АО «АККОНД» свои традиции, которые укрепляют коллектив, позволяют дружнее и лучше работать?

— У нас на производстве проводятся экономические соревнования, лучших поощряем. Стимулирует работников и гибкая система премирования. В планах — организовать спартакиаду «АККОНДА». Для поддержания и укрепления корпоративного духа нужны мероприятия, сплачивающие людей.

Современный, стремительный ритм жизни подгоняет. Необходимо постоянно расти, чтобы не отстать. Моя задача как руководителя — сохранить коллектив, производство, выдать зарплату. А задача работника — добросовестно выполнять свои обязанности. Всегда говорил: 40-часовая рабочая неделя — это не мое завоевание, не мое достижение, мне не надо ни часа переработки. Но по 8 часов пять раз в неделю, будьте добры, отработайте на все сто. И это уже гарантирует общий успех.

Беседовала Елена Казарина