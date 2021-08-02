Как родители распоряжаются президентскими выплатами?

На костюм, ремонт или уикэнд?..

В начале августа родители российских школьников получили от государства по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет на подготовку к новому учебному году. Эти выплаты в народе окрестили «школьными» или «путинскими», поскольку инициатором такой материальной поддержки стал Президент страны Владимир Путин. Большинство мам и пап, получив выплаты, вооружились длинными списками школьных нужд и, прихватив своих чад от мала до велика, устремились на рынки и в торговые центры.

Если еще в июне — июле в фирменных отделах или магазинах школьной формы Чебоксар был почти что штиль, то сейчас, особенно в выходные дни, там не протолкнуться. Одни родители предпочитают долго не раздумывать и максимально закупиться в одной торговой точке, другие не спешат, присматриваются к качеству одежды, сравнивают цены. Ажиотаж царит и в обувных отделах: загорелые и отдохнувшие школьники под оценивающим взглядом родителей нехотя примеряют туфли, ботинки, кроссовки. Зато в канцтоварах веселее: ребята выбирают на свой вкус рюкзаки, дневники, пеналы, ручки…

Впрочем, распорядиться 10-тысячной выплатой на детей можно и по-другому, с родителей ведь не требуется отчета и кассовых чеков, на что именно она потрачена. Одни знакомые, например, на эти средства решили сделать ремонт в детской комнате, другие потратили деньги на уикэнд с детьми в Санкт-Петербурге. Третьи купили для ребенка смартфон, недаром же после заявления Президента о материальной поддержке в интернете «гуляла» шутка: «Теперь-то уж продавцы смартфонов обогатятся»…

Решили мы поинтересоваться и у читателей нашей газеты — родителей школьников, на что они потратили или собираются израсходовать подарок от государства? Облегчила ли эта поддержка затратные сборы в школу? А заодно попросили мам и пап посоветовать, как можно сэкономить, готовясь к новому учебному году.

Если б не беличья кисточка

Светлана Рябова, домохозяйка:

«На троих школьников мы получили от государства 30 тысяч рублей. Сразу решила не растрачивать деньги на всякие бренды, покупать только самое нужное и вести строгий учет по расходам. Только на сборы первоклассника у нас ушло порядка 23 тысяч рублей. И это с учетом распродаж, скидок и экономии за счет пары рубашек и спортивного костюма, доставшихся младшему сыну по наследству от старшего брата. В этот же список расходов я включила траты на нужды класса. Все решения по ремонту и сбору денег принимались родителями добровольно. Косметический ремонт кабинета (краску предоставила школа) и замена двери обошлись каждому родителю в 2 тысячи рублей. Также централизованно, на весь класс сразу, мы решили закупить одинаковые дневники, тетради и учебные пособия, что оказалось очень выгодным.

Эта статья расходов забрала из семейного бюджета еще 2400 рублей.

Рюкзак (каркасный, с широкими лямками и светоотражателями) обошелся в 3 тысячи рублей. А самым дорогим оказался костюм, его нам рекламировали представители чебоксарской фирмы еще на общем собрании в школе, на него потрачено 3900 рублей. Учитель не настаивала на выборе производителя, главное, чтобы цвет костюмов у всех учеников совпадал. Теперь считаю, что мы поторопились с покупкой. Друзья умудрились купить костюм для сына в дисконт-центре за полторы тысячи рублей, правда, каков он будет в носке и не полиняет ли после первой же стирки, — еще вопрос.

Смешно получилось с канцтоварами. От учителя мы получили список рекомендованных принадлежностей. Покупала все в одном магазине исключительно с желтыми (то есть со скидкой) ценниками, надеясь порядком сэкономить. Вот только на кисточки для рисования (требовалось три разных размера) скидок не было. Ну не самый же ценный товар, подумала я и, взяв три первые попавшиеся кисти, пошла к кассе. А когда глянула на чек, поняла, что самой дорогой в списке канцтоваров оказалась беличья кисточка…»

Кто на что, а мы на компьютер

Елена Кириллова, начальник кадровой службы:

«Выплаты получили на четверых детей — троих школьников и новоиспеченного студента: 18 лет старшему сыну исполняется осенью, поэтому нам посчастливилось получить 10 тысяч рублей и на него тоже. На семейном совете решили купить новый компьютер и принтер, поскольку в прошлом году на «дистанте» с одним старым ноутбуком на всех настрадались, а детям нужно готовить презентации, заниматься на образовательных онлайн-платформах. К тому же пандемия пока не сдается. Если вдруг снова придется учиться дома, то мы будем готовы.

Ну а на школьные нужды мы, как опытные родители, стараемся заранее откладывать. Если кто-то думает, что в большой семье одежду покупать не надо, дескать, там все друг за другом донашивают, то это не про нас — школьные брюки, какую фирму ни возьми, на коленках за год стираются, изнашиваются рубашки и обувь.

Кстати, на туфли и ботинки — самый большой расход, поскольку чаще всего отдаем предпочтение кожаной обуви. Правда, в последнее время встречается хороший кожзам. Такую обувь можно купить и за полторы тысячи рублей. Главное, нужно смотреть, чтобы ботинки были аккуратно проклеены и не было резкого запаха. А еще накануне учебного года некоторые магазины объявляют акции — купишь две пары обуви, третью получишь бесплатно, поэтому сразу беру шесть пар, две выходят даром. Пользуюсь бонусными картами, слежу за сезонными распродажами — когда спадет ажиотаж, в сентябре-октябре эти же товары можно купить дешевле. Как говорится, копейка рубль бережет, а деньги понадобятся и во время учебного года».

Была бы поддержка ежегодной…

Александр Семенов, монтажник:

«У нас в семье две дочери: старшей 16 лет, младшей 9 лет. Конечно, подготовка к школе весьма затратная процедура. Для младшей дочки только на обувь и школьную форму потрачено более 8 тысяч рублей. Это мы еще не брали канцтовары и «спортивку». Здесь мы, скорее всего, потратим денег больше, чем планировали. Поэтому решили, что в этом году пока не будем брать портфель, походим с прежним. Старшая дочь нынче поступила в колледж, и у них не предусмотрено единой формы одежды, поэтому купили ей обычные вещи — те, что она будет носить не только на учебу. Причем некоторые вещи заказывали в интернете, потому что так выходит дешевле, например, на обуви порядка 400-600 рублей можно сэкономить. На «сборы» старшей дочки тоже ушло порядка 8 тысяч. А вот раньше, когда в школе она училась в кадетском классе, на одну только форму (в набор входили юбка, парадная и повседневная рубашки, китель, пилотка, аксельбанты и прочие аксессуары) у нас уходило свыше 9 тысяч рублей. Так что считаю, что выплаты в 10 тысяч рублей на подготовку к школе — неплохая поддержка для родителей. Была бы она еще ежегодной…»

МЕЖДУ ТЕМ По данным республиканского отделения ПФР, в Чувашии родители более 170 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на подготовку к школе.

Елена Марушева, Игорь Васильев

Фото Олега Мальцева:

Семья Тарасовых из Канаша, в которой воспитываются двое школьников, за всем необходимым к новому учебному году приехала в Чебоксары, чтобы закупиться в одном из торговых центров. По словам мамы Анны Петровны, «путинских денег» хватило на одежду и спортивную форму детям, что уже, по ее мнению, неплохо. А с остальными покупками помогли дедушка и бабушка, прибывшие из Улан-Удэ специально, чтобы помочь собрать внуков в школу.