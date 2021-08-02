14 августа — день физкультурника

Дорогие друзья!

Поздравляю всех жителей Чувашской Республики с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет профессионалов-спортсменов и любителей спорта и здорового образа жизни. Чувашия занимает лидирующие позиции среди других регионов по количеству занимающихся физкультурой и спортом. Сегодня этот показатель — 48,2%. А согласно федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» к 2024 году это число должно вырасти до 55%. Задача — амбициозная, но вполне осуществимая.

В Чувашии созданы все условия для занятий спортом. Строятся современные спортивные объекты, в том числе и в шаговой доступности. Проводятся спортивные мероприятия и Дни здоровья, которые объединяют тысячи жителей разных возрастов. Увеличивается доля лиц старшего возраста, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом. Они с удовольствием посещают бесплатные занятия на базе республиканских и муниципальных спортсооружений, делая вклад в свое активное долголетие.

В республике реализуется ряд мер поддержки для создания условий по подготовке конкурентоспособных спортсменов. Учреждены стипендии для ведущих спортсменов Чувашии — членов сборных команд России, существенно увеличились суммы премиальных выплат спортсменам и тренерам по итогам выступления на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Уверен, что эти меры дадут дополнительный импульс развитию массового спорта и спорта высших достижений в нашей республике.

Сегодня праздник отмечает дружная семья профессиональных спортсменов. Мы гордимся нашими прославленными олимпийцами, вписавшими свои имена в спортивную летопись России. Их спортивный азарт, высокое мастерство, яркие выступления и красивые победы вдохновляют нас на личные рекорды и достижения.

Отдельные слова благодарности выражаю нашим ветеранам за вклад в развитие спортивного движения в Чувашии. Именно вы заложили те спортивные традиции, которыми славится наша республика. На вашем примере растут будущие чемпионы и мастера спорта.

Желаю всем олимпийского здоровья, бодрости духа, активного долголетия, веры в свои силы и новых достижений!

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики