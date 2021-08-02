Партия пенсионеров — в интересах и пожилых, и молодых

Наша встреча с Николаем Степановым, полковником милиции в отставке, депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов от Партии пенсионеров, откладывалась несколько раз, но все же в его плотном рабочем графике нашлось время для разговора, который обрывался несколько раз из-за важных телефонных звонков. Но это не помешало Николаю Алексеевичу рассказать о важных моментах своей деятельности и поделиться мыслями о наболевших вопросах.

— Николай Алексеевич, наверняка вы, как депутат, часто сталкиваетесь с проблемами людей пожилого возраста, но ведь только этим не ограничивается ваша деятельность…

— Ну конечно, хотя, вы знаете, я считаю, что должны быть определенные точки соприкосновения между людьми старшего возраста и молодыми, и со стороны молодых это поддержка и создание нормальных условий жизни пожилым. У нас в стране на сегодня 47 миллионов пенсионеров, и надо учесть, что они — одна из самых слабозащищенных категорий населения. Имея внушительный рабочий стаж, многие из них, если не все, получают небольшую пенсию, которой часто не хватает даже на покрытие базовых потребностей… Эта категория наших граждан в первую очередь нуждается в поддержке. Такая работа ведется не только в Чувашии. Во многих регионах созданы центры по работе с пожилыми людьми. Иногда, чтобы не обижать, их называют людьми «третьего возраста». И такие объединения, сообщества есть не только на региональном уровне. В стране созданы немало объединений федерального уровня, различные землячества, диаспоры, в этом же направлении работают однопартийцы. Это помогает оказывать конкретную помощь людям, которым сейчас в силу разных обстоятельств живется очень нелегко.

Как депутат городского Собрания депутатов часто и много общаюсь и с молодой аудиторией. То есть оказаться в роли человека с богатым сорокалетним и более стажем, но получающим копеечную пенсию может каждый из сегодняшних молодых людей, если ситуацию не исправить в лучшую сторону. Поддерживая людей старшего поколения, они как бы закладывают фундамент благополучия для себя и своих детей. Мы не должны забывать и про воспитание у молодежи чувства уважения к старшим. Если мы потеряем уважение к старшему поколению, мы потеряем все, чего достигли и имеем, потеряем страну.

Сейчас многие молодые люди ориентируются на какие-то сомнительные ценности, считая, что их социальный статус выше, чем у других. Конечно, телевидение, интернет играют в этом свою роль. Очень явно чувствуется пропасть между поколениями, поэтому для меня важно, чтобы идейно-нравственные принципы старшего поколения поддерживались людьми более молодого возраста.

— К сожалению, молодое поколение в большинстве своем не связывает свое будущее с жизнью в сельской местности. На ваш взгляд, что можно сделать для того, чтобы жизнь в деревнях и селах не теряла своей привлекательности?

— Что бы ни говорили, я считаю, что Россия сильна своей деревней. Но сейчас, к сожалению, все идет к тому, что жизнь на селе не радует ни тех, кто там живет, ни тех, кто хотел бы там жить. Одна из причин этого — отсутствие нормальных условий жизни. Мы не говорим даже про электричество или газ, в селах нашей республики есть проблемы с нормальной питьевой водой. А дороги? Например, к самой деревне дорогу подвели, а дальше?

К этому списку можно добавить медицинское обслуживание, которое в селах и деревнях оставляет желать лучшего. Медицина вообще, а не только в районах должна быть качественной и доступной, а в первую очередь — бесплатной. На деле же мы видим, как медицина оказывает услуги, а не медицинскую помощь. Конечно, сказывается и нехватка специалистов в сельской местности.

А нехватка рабочих мест в деревнях и селах — людям просто негде работать. Почему бы, например, не создавать в районах филиалы производственных предприятий, чтобы людям не приходилось уезжать на заработки в другие регионы. Улучшая и развивая сельские поселения, мы тем самым повысим не только качество жизни на селе, но и усилим экономику республики.

— Не могу не затронуть тему коррупции, тем более эта проблема сказывается на людях всех возрастов. Может, и глупо считать, что придет время, когда коррупционные преступления, точнее, упоминания о них, останутся только в учебниках по истории криминалистики, но все же, есть ли возможность искоренить это явление?

— На данный момент это не представляется возможным, но… Я считаю, что можно уже сейчас свести коррупционные преступления к минимуму. Ведь проблема даже не в тех, кто берет и кто дает. По большому счету, в принимаемых недоработанных законах, постановлениях нечистые на руку чиновники находят лазейки для коррупционной составляющей. Надо исключить саму возможность коррупционных действий госслужащих, которые отвечают, например, за организацию и проведение конкурсов, тендеров, подрядов. Нужно избавиться от всех противоречий и лазеек в нормативных актах всех уровней, которые и создают условия для махинаций с деньгами налогоплательщиков. И форма наказания должна включать полную конфискацию имущества. А то получается, что преступник, наворовавший десятки миллионов, после того как отсидит 2-3 года, возвращается к своим миллионам. Его взгляды на жизнь при этом не особо и поменялись. Хотя да, сейчас уже подобная мера начинает применяться, но все же…

— А по каким вопросам чаще всего обращаются к вам в общественную приемную жители республики?

— Вопросы самые разные, от бытовых до юридических. Надо признать, что представители старшего поколения чаще всего обращаются за юридической помощью. Например, недавно удалось защитить права 74-летней жительницы города. Недобросовестные изготовители и установщики межкомнатных дверей пытались получить с пенсионерки деньги, завысив реальную цену работ.

Бывает, что люди обращаются не только с частными вопросами, но и с такими, которые касаются целых домов. Как, например, дом по улице Чапаева, где были проблемы с теплоузлом. Иногда мне, как депутату городского Собрания, приходится неоднократно делать запросы по одному и тому же вопросу в определенные ведомства, пока проблема не будет решена. Некоторые чиновники не считают обязательным вовремя реагировать, вот и приходится постоянно их «тормошить». В этом я тоже вижу свою задачу — чтобы проблемы людей решались, а не откладывались в долгий ящик.