Заключенный из Ставропольского края добавил себе срок

Находясь в камере следственного изолятора, 44-летний мужчина применил насилие в отношении сотрудника УФСИН.

По материалам уголовного дела, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение убийства, мужчина был этапирован на время следствия в Чувашию, в СИЗО № 2, уже по другому неблаговидному деянию. Но и будучи под стражей, проявил свой «бунтарский» характер. В нынешнем январе, находясь в камере, он стал нарушать установленные правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, оторвал от пола деревянный плинтус, а также закрыл объективы камер видеонаблюдения бумагой. Когда же сотрудник изолятора потребовал устранить нарушения, мужчина не пожелал это делать, стал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, бросил в сотрудника оторванный плинтус, нанес ему несколько ударов руками.

За насилие в отношении сотрудника суд приговорил фигуранта дела к трем годам лишения свободы. С учетом прежней судимости за особо тяжкое преступление ему назначено окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.