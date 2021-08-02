В Чувашии развивается ипотека и дешевеют дачи

На тысячу экономически активных россиян на сегодня приходится 27 ипотечных кредитов.

Таково среднее значение за последние 12 месяцев. Для сравнения: в 2016 году этот показатель равнялся всего лишь десяти.

Первое место по развитию ипотеки занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где с прошлого июня банки выдали 44,8 кредита на тысячу человек, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование РИА Новости. Югра сместила на вторую строчку прошлогоднего лидера и своего соседа — Ямало-Ненецкий автономный округ: в нем показатель равен 43,2 ипотеки на тысячу жителей. На третьем месте Тюменская область (42,2 кредита), на четвертом и пятом — Новосибирская область и Чувашия — 38,7 и 38,6 соответственно. Последнюю строчку в рейтинге заняла Ингушетия с показателем 5,3 ипотечного кредита на тысячу человек. На втором месте с конца — Дагестан (6,2), на третьем — Крым (8,8).

К СЛОВУ Среднестатистический кредит, который берут россияне на улучшение жилищных условий, равен 2,8 миллиона рублей. Самые крупные суммы, как и следовало ожидать, в Москве и Московской области — более 6 миллионов рублей и 4,2 миллиона соответственно. Самые скромные кредиты — в Чечне

(0,97 миллиона рублей) и Ингушетии (1,02).

Самые дешевые дачи в стране можно купить в Чувашии, Оренбургской области, Забайкальском крае, Бурятии и Курганской области.

Как сообщает портал «Мир квартир», в Чувашии дачу можно приобрести в среднем за 922 тысячи рублей. Самые же дорогие дачи в Москве — 7,8 миллиона рублей.

С июля прошлого года дачные дома подорожали в 77 регионах, подешевели — лишь в четырех, пишет «Российская газета». Самый высокий прирост цен — в Калужской (23,6%), Калининградской (22,7%) областях и в Крыму (21,8%). Минимальное подорожание, на 2-3%, отмечено в республиках Алтай, Бурятия, Якутия и в Забайкальском крае. Еще в четырех регионах цены снизились: в Чувашии — на 5,2%, в Оренбургской и Курганской областях — на 2,7 и 2,2% соответственно, и в Еврейской автономной области — на 1,4%.

«Основная проблема, с которой сталкиваются покупатели дачных домов — это то, что большинство приличных вариантов было сметено в первую волну пандемии, — говорит гендиректор портала Павел Луценко. — Сегодня на рынке во множестве представлен неликвид: либо неоправданно дорогие, либо морально устаревшие объекты. Такое положение вещей искусственно тормозит спрос, который постепенно переориентируется в сторону рынка дачных участков».