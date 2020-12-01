Межевание — не обязанность, а гарантия спокойствия

Одного забора мало

Приобретение земли для садоводства или для индивидуального жилищного строительства в наше время обычное явление. Зачастую будущих владельцев не беспокоит, проведено ли межевание такого земельного участка, поскольку нередко надел уже огорожен.

Управление Росреестра по Чувашии отмечает, что законодательством не предусмотрено обязательное межевание земельного участка для отчуждения (продажи либо дарения). Однако, приобретение участка, не прошедшего процедуру землеустройства, в будущем может создать ряд неприятностей.

Гражданам важно знать, что границы участка должен определять не забор, а кадастровый инженер. Очень часто люди думают — раз стоит ограждение, я пользуюсь этим участком, значит, он мой. Но бывает так, что забор огораживает больше земли, чем указано в документах. Или, наоборот, меньше — если межевание не проведено, владельцы соседних участков вполне могли ранее «отмежевать» забором часть вашего земельного надела, а продавец вам об этом просто не сказал.

В этом случае есть несколько вариантов развития событий. Смириться со сложившейся ситуацией и принять факт ограждения в имеющихся границах. Но если вы все-таки решили отстаивать свои права на часть земли на смежном участке, следует идти в суд, чтобы признать недействительным межевание соседнего участка и установить новую границу.

К СВЕДЕНИЮ Наличие границ у земельного участка можно проверить и самостоятельно, с помощью публичной кадастровой карты. Достаточно в графу поиска внести кадастровый номер. Если границы земельного участка определены, участок отразится на карте.

Люди заблуждаются, считая, что вопрос прохождения границы могут решить контролирующие органы, в том числе Росреестр. Государственный инспектор по использованию и охране земель может выявить факт несоответствия ограждения земельного участка его границам либо границам смежных участков, выдать нарушителям предписание об устранении нарушений и назначить административный штраф. Каких-либо иных действий, связанных с переносом ограждения либо обращением в суд, госинспектор предпринять не может. Понудить соседа снести незаконную постройку или передвинуть забор может только суд.

В этом году, к примеру, районным и Верховным судами Чувашской Республики был рассмотрен спор между двумя соседями. Один заявил требование об изменении границы между земельными участками, другой — о переносе забора и сносе хозяйственных построек. Суд отказал в изменении смежной границы, так как не усмотрел нарушений при межевании земельного участка. А встречный иск второго участника процесса удовлетворил — обязал соседа убрать забор, баню и сарай, которые частично размещались на чужом (смежном) участке.

Управление Росреестра по Чувашской Республике во избежание возможных конфликтов с будущими соседями рекомендует при приобретении земельного участка выяснить, прошел ли он межевание и отмежеваны ли смежные земельные участки. А в случае приобретения отмежеванного земельного участка убедиться, что ограждение земельного участка возведено в соответствии с его границами.

Ольга Лебедева,

помощник руководителя Управления Росреестра по Чувашии

Фото vestirama.ru

Соседский забор может порой «захватить» часть территории вашего земельного участка. Если миром вопрос решить не удастся, остается одно — обращаться в суд.