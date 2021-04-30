Машино-место должно быть под крышей

Иначе его не продать

Личных автомобилей с каждым годом становится все больше. Горожане, проживающие в многоквартирных домах, остро ощущают нехватку парковочных мест.

Автовладельцы каждый клочок земли во дворах приспосабливают под стоянку «железного коня». А в новых жилых комплексах как никогда актуален вопрос приобретения машино-мест. К сожалению, не все застройщики включают в проект достаточное их количество.

В Управлении Росреестра по Чувашии подтверждают, что некоторые застройщики держат руку на пульсе — одни строят отдельно стоящие подземные автостоянки, другие располагают в подвальном помещении площадки для парковки автомобилей. К примеру, в Чебоксарах один из последних поставленных на кадастровый учет многоквартирных домов по улице Б. Хмельницкого, 53/28 имеет 37 машино-мест. В среднем один квадратный метр такой недвижимости стоит 18 тысяч рублей. На первый взгляд — недешево, учитывая, что одно машино-место занимает примерно 20 квадратов. В то же время собственное место для автотранспорта — это дополнительная зона комфорта и безопасности, нет ежедневной головной боли, куда бы припарковать авто. Машино-место менее востребовано по сравнению с гаражом, но тоже может стать решением злободневного вопроса.

Руководитель управления Екатерина Карпеева говорит, что возможность оформить в собственность машино-место, как самостоятельный объект недвижимости, появилась три года назад. С этого момента в нашей республике на кадастровый учет поставлено более двух тысяч машино-мест, из них право собственности оформлено только на 825. При этом собственниками становятся как физические, так и юридические лица. Как правило, место для авто покупают вместе с квартирой в новостройке. Сейчас машино-места, как и все помещения в многоквартирном доме, ставятся на кадастровый учет без личного участия заявителя. Гражданину остается только обратиться за регистрацией права после постановки на учет МКД.

Росреестр обращает внимание на то, что Минэкономразвития России установило минимально и максимально допустимые размеры машино-места. Минимум — 5,3 x 2,5 м, максимум — 6,2 x 3,6 м. В обязательном порядке снизу твердая забетонированная поверхность, а сверху — крыша. Строение должно быть с фундаментом, а не временной постройкой. Кроме того, должна быть нанесена разграничивающаяся отметка. Каждый «автоклочок» имеет уникальный кадастровый номер, в случае необходимости это имущество можно продать, подарить, завещать, наследовать, заложить. Если же объект не отвечает определенным параметрам, значит, это просто парковочное место. Оно не имеет статуса недвижимого имущества, не ставится на государственный кадастровый учет. Следовательно, не получится зарегистрировать на него право собственности.

Людмила Семенова

Как правило, место для авто покупают вместе с квартирой в новостройке.