Грядет «гаражная амнистия»

На «ракушки» она не распространяется

Госдума приняла, Совет Федерации одобрил, а Президент РФ подписал законодательные поправки, которые позволят гражданам приобрести право на гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке. В народе этот документ уже назвали «гаражной амнистией».

Законопроект разработан при участии Росреестра и призван внести ясность в регулирование «гаражных» вопросов. «В каждом регионе есть сотни, а то и тысячи проблемных гаражей, право на которые можно было зарегистрировать только в судебном порядке. Это создавало некую социальную напряженность среди граждан. Теперь на законодательном уровне предлагается комплексное решение этого вопроса», — комментирует очередную законодательную новеллу руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать 5 лет. Под «гаражную амнистию» попадут гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Речь идет, прежде всего, о капитальных зданиях, имеющих фундамент и стены. Но действие закона распространяется и на металлические некапитальные гаражи, находящиеся на земле, выделенной гаражному или гаражно-строительному кооперативам. На самострой, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах либо пристроенные к индивидуальному жилому или садовому дому, а также на так называемые «ракушки» амнистия не распространяется.

Чтобы воспользоваться новым законом, нужно подать в органы местного самоуправления заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка под гаражом в собственность и приложить документы, подтверждающие, что вы им пользуетесь. Это может быть договор о подключении к коммунальным сетям до 30.12.2004 г., справка о выплате пая, документ о распределении гаража, технический паспорт, изготовленный до 01.01.2013 г. Обязательно должен быть приложен технический план гаража, если он не поставлен на кадастровый учет. Представить документы вправе как наследник, так и лицо, которое приобрело гараж от первоначального собственника по договору.

Кадастровый учет и регистрация права собственности будет осуществляться одновременно и на земельный участок, и на сам гараж — по заявлению органа государственной власти или местного самоуправления. В этом случае для владельцев гаражей данная услуга будет бесплатной, то есть не придется оплачивать госпошлину.

По словам руководителя Управления Росреестра Екатерины Карпеевой, смысл «гаражной амнистии» в том, чтобы люди смогли по упрощенной схеме получить право собственности на землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, и саму постройку. Будет документ, появятся и прочие права: наследовать эту недвижимость, дарить ее, продавать, предоставлять в залог при получении кредита.

Кто-то ради того, чтобы не платить налоги, а они возникнут после оформления гаража и земли в собственность, возможно, не пожелает участвовать в «гаражной амнистии». Это право каждого. Но если муниципалитет, к примеру, захочет снести постройку, чтобы возвести на освободившейся «своей» земле другой объект, возражать по этому поводу будет бесполезно. Это, так сказать, на заметку.