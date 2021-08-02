Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МАКСИМ ЖАБИН
заместитель генерального директора компании «ЛенРусСтрой»

«Москва тоже шагнула вперед, да и про Петербург нельзя сказать, что он безнадежно отстал. Но есть города, например, Тюмень, Екатеринбург или Ижевск, где есть чему поучиться. Застройщики там шире шагают из-за серьезной конкуренции. А в Петербурге девелоперы уверены, что если не сейчас, то через год-два продадут все… Мы же сами порождаем ситуацию, когда в городе работают монстры, которым незачем конкурировать. Если хотите рынок развивать, создайте конкуренцию и получите офигенно качественный продукт. В регионах, кстати, мы ищем и новых поставщиков, поскольку в Петербурге цены разогнаны. Например, малые архитектурные формы закупаем в Чебоксарах и Набережных Челнах. Продукция по качеству сопоставима с лучшими финскими и отечественными образцами, но в пять раз дешевле».

Опубликовано: 5 августа 2021 г.


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