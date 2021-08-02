Достойная альтернатива очному образованию

В ЧувГУ существуют, как минимум, два варианта как стать хорошим дипломированным специалистом

Закончилась приемная кампания на очные бюджетные места в вузах. Абитуриентам, которые не увидели свою фамилию в списках поступивших, а также тем, кто хочет совмещать учебу с работой, теорию с практикой, или поднимать свой профессиональный уровень на следующую ступень, в ЧувГУ предложат несколько вариантов. Первый — поступить на заочное отделение.

Практически все факультеты университета принимают абитуриентов на «заочку», кроме медицинского факультета. На «заочку» могут поступить:

ребята, недавно окончившие школу,

выпускники колледжей и техникумов,

взрослые люди с высшим образованием, которые хотят получить второе/третье высшее образование.

Выпускники школ будут учиться 5 лет на бакалавров и 6 на специалистов, абитуриенты с профессиональным образованием (СПО) могут учиться по ускоренной программе — 2 года 10 месяцев, а для второго высшего образования есть вариант и ускоренного образования, и разработки индивидуального учебного плана, а еще формат дистанционного и смешанного обучения. Например, получить заочно второе высшее на юридическом факультете можно дистанционно, не приезжая в университет. Вступительные испытания для каждой категории абитуриентов разные.

Выпускники школ предоставляют результаты ЕГЭ, при этом минимальный порог по баллам должен быть пройден. Абитуриентам с профессиональным образованием (СПО) и высшим образованием предстоит пройти собеседование в форме тестирования по тем дисциплинам, которые предусмотрены при поступлении на выбранную специальность.

Все заочное обучение платное, но есть одно выгодное преимущество. Если сравнить стоимость обучения на очном и заочном отделении, то «заочка» окажется почти в три раза дешевле — от 30 тыс. рублей в год. При этом и преподаватели, и учебные материалы, и лаборатории университета будут те же самые, что и у «очников», качество обучения не теряется. Тем более сейчас есть выгодный образовательный кредит с низким процентом: платеж в месяц от 100 рублей, а погашение остатка — после окончания вуза. Такой кредит доступен и тем, кто собирается поступать на заочное отделение. При соблюдении некоторых условий вуз может предоставить скидку на оплату обучения. Сроки приема документов на заочное отделение Чувашского госуниверситета до 25 декабря 2021 года.

Второй выход — поступить на СПО. В этом году ЧувГУ начал принимать студентов в группы обучения по программам среднего профессионального образования. Пока это только экономические специальности: «Экономика и бухгалтерский учет» и «Финансы». Поступать можно как после 9, так и после 11 класса, обучение очное и заочное, платное — от 45 тыс. рублей. Чтобы поступить, нужен только аттестат — зачисление осуществляется по среднему баллу документа об образовании.

Вступительные экзамены при этом сдавать не нужно. Этот вариант — спасательный круг для школьников, которым чуть-чуть не повезло на ЕГЭ, и они не набрали баллы выше порогового значения. Документы на программы СПО пока принимаются, дата завершения приема — 25 августа. А после СПО будет легче получить высшее образование в ЧувГУ — преподаватели и часть учебной программы будут уже знакомы.

Важно, что при наличии свободных мест на выбранном факультете возможен перевод с заочной на очную форму обучения. Так что собирайтесь, изучайте сайт abiturient.chuvsu.ru и выбирайте вариант, который вам подойдет.

Наталья Яшина

Лицензия федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 2276 от 19.07.2016. Реклама