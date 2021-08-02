У сборной Чувашии по маунтинбайку — «бронза» Спартакиады молодежи

В Кыштыме (Челябинская область) завершились соревнования по маунтинбайку в рамках финального этапа V летней Спартакиады молодежи России 2021 года. Представители Чувашии отличились в эстафетной гонке.

В условиях серьезной конкуренции обладателями бронзовых наград стали сборная Чувашии — Алексей Анисимов, Валерия Семенова, Денис Карпеев, Анна Порфирьева, Дарья Мирошничеко и Даниил Карпов. Первыми финишную черту пересекла команда Санкт-Петербурга, на втором месте — Удмуртская Республика.

Кстати, V летняя Спартакиада молодежи России проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». С 15 мая по 29 августа состязания проходят на территории 13 регионов по 41 виду спорта в рамках III (финального) этапа Спартакиады. Как отметили в Минспорте Чувашии, по итогам 22-х завершившихся видов спорта Чувашия в группе регионов с населением до 2 млн человек занимает девятую строчку общей таблицы.