Цель у всех общая: честные выборы и благополучие жителей республики

На прошлой неделе, 30 июля, Глава республики Олег Николаев провел встречу с членами Общественной палаты пятого состава и представителями региональных отделений политических партий. На совещании, которое длилось два часа, вопросы вакцинации и предстоящих выборов шли в одной связке и определили повестку встречи.

Напомним, пятый состав Общественной палаты Чувашии был сформирован 17 июня 2021 года, он обновился более чем на 60 %. В него вошли 33 человека. В нынешнем составе Общественной палате предстоит работать три года.

«Общественная работа важна прежде всего в связи с тем, что изменения, которые происходят в нашей жизни, подразумевают активное участие общественности, каждого человека на всех этапах реализации задач государственной жизни, — отметил руководитель региона. — Задача Общественной палаты — консолидировать общественное мнение, взаимодействие с общественными организациями и участвовать в выработке решений от имени общественности. Это с одной стороны. С другой стороны — все вы эксперты высшего класса по своей профессиональной направленности и ваше мнение имеет колоссальное значение для того, чтобы вырабатывать эффективное мнение по важным вопросам нашей жизнедеятельности».

Сегодня вопрос вакцинопрофилактики вышел из чисто медицинской сферы, вокруг этой темы много самых разных домыслов и мифов, сказала Ирина Булыгина, заместитель председателя Общественной палаты. По ее словам, без создания коллективного иммунитета мы войдем в четвертую волну пандемии, поэтому Общественная палата выступила площадкой для проведения информационной работы среди населения. По ее инициативе был проведен круглый стол по вопросу проведения вакцинации, на котором принято решение провести обсуждение данной темы во всех муниципалитетах республики. Для этого члены Общественной палаты закреплены за районами и ведут активную работу.

Не менее важной темой для разговора стала избирательная кампания. И здесь Общественная палата играет важную роль, являясь действенным инструментом общественного контроля над ходом проведения выборов. В республике в каждом муниципальном образовании и городских округах были проведены двухдневные семинары по обучению общественных наблюдателей.

В этом году также впервые на всех избирательных участках республики на протяжении всех дней голосования будет организовано видеонаблюдение, которое будет доступно для кандидатов и представителей партий, а также для общественных наблюдателей. С этой целью в Центре общественного наблюдения будут созданы рабочие места для представителей СМИ, политических партий и кандидатов, а также для общественных наблюдателей от Общественной палаты Чувашии. Все они смогут следить за тем, что происходит на избирательных участках.

Глава республики подчеркнул, что и органы власти, и Общественная палата предоставят кандидатам возможность рассказать о своих идеях.

«Важно, чтобы выборы прошли максимально открыто, максимально прозрачно, чтобы была содержательная конкуренция, чтобы все это было построено на взаимном уважении, честной дискуссии вокруг путей достижения цели. А цель у нас у всех одна. Мы все хотим, чтобы у нас строились новые школы, создавались рабочие места, создавалась удобная и комфортная инфраструктура. Мы хотим, чтобы города и районы Чувашии менялись и становились притягательными и комфортными, чтобы жизнь граждан постоянно улучшалась качественно, чтобы она была безопасной. Все вы эти цели разделяете. Поэтому и спор может быть только о путях достижения этих целей», — отметил Олег Николаев.

В целом руководители региональных отделений политических партий выразили полное согласие в этом вопросе с Главой республики. Также все участники встречи согласились с тем, что в предвыборной гонке недопустимо использовать «грязные» технологии и злоупотреблять темой вакцинации.

КСТАТИ Олег Николаев о будущих выборах «Предсказуемость результатов — вопрос дискуссионный. Сейчас мы все с вами наблюдаем за Олимпиадой. Многие, наверное, тоже предсказывали определенные результаты, но там очень много сюрпризов. Выборы — это тоже своего рода соревнования. С учетом того, что у нас эти соревнования (выборы депутатов Государственной Думы, Государственного Совета) знаковые, здесь любые сюрпризы могут быть. Если человек стал их участником, у него уже есть шансы на победу. Мы каждого кандидата ценим и уважаем, и будем относиться к каждому как к человеку, имеющему возможность победить». (Официальный телеграм-канал Главы Чувашии)