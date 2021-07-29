Планерка Главы: не дать подорожать хлебу в разгар жатвы, обуздать смертность на пике пандемии

Чувашии при поддержке Минпромторга России предоставляется возможность разместить у себя новые уникальные производства. Об этом сказал Глава республики Олег Николаев на вчерашнем еженедельном правительственном совещании, оценивая итоги недавнего визита в республику федерального министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минпрому и минэкономразвития республики активно включиться в реализацию проекта создания в Чувашии производства материалов для микроэлектроники.

Пока в этой сфере доминируют Китай и ряд европейских стран. И если в Чувашии удастся в ближайшее время создать замещающее производство, то существенно облегчится ситуация в целом по стране. Глава поручил профильным министерствам незамедлительно включиться в работу по созданию производства, разработав «дорожную карту», с тем, чтобы в конце сентября представить в Минпромторг необходимую документацию.

Касаясь другого проекта — создания в Чебоксарах завода по выпуску тракторов малой мощности, Глава обратил внимание Минобразования на необходимость запуска новых образовательных программ по подготовке кадров для нового производства.

ПОРУЧЕНИЕ.

Активизировать работу в сфере проектирования и строительства объектов водоснабжения и водоотведения на стадии формирования бюджетов на 2022 год и последующий плановый период.

Прошлая неделя ознаменовалась также активной работой по контролю и анализу в сфере объектов водоснабжения и водоотведения. «Вопрос стоит очень остро, что подчеркнула нынешняя засушливая погода, — отметил Глава. — И важно, что приняты решения по «расшивке» узких мест, с которыми столкнулось население. Но наша задача — не просто «расшивать», а реализовывать меры системно, чтобы создавать надежную и качественную базу снабжения водой, ее отведения, что благотворно влияет на экологию».

Президентом страны приняты решения по реализации крупных инфраструктурных проектов. В прошлом году в Чувашии были выделены на них большие средства. В этой связи Глава попросил в кратчайшие сроки критично рассмотреть уже разработанные планы и активизироваться по данным направлениям. Это важно именно сейчас — в стадии формирования бюджета на 2022 год и последующий плановый период.

Отдельно была отмечена работа по восстановлению водонапорных башен. По данным вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова, из 120 башен 99 были обеспечены финансированием. По поручению Главы республики, на оставшиеся средства выделили дополнительно. Ввиду подорожания стройматериалов был проведен необходимый перерасчет с целью предоставления ряду объектов дополнительного финансирования.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не затягивать с реализацией решений по предоставлению компенсации на удорожание сырья для хлебопекарной отрасли с тем, чтобы не допустить роста розничных цен на хлебобулочные изделия.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил о ходе уборочных работ. По состоянию на 2 августа зерновые и зернобобовые культуры в республике скошены на 31% площадей.

Средняя урожайность зерна — в пределах 21,5 центнера с гектара, что почти на 15 центнеров ниже, чем на ту же прошлогоднюю дату. Это вызвано, прежде всего, нехваткой влаги из-за нынешней засушливой погоды. Хотя темпы жатвы нынче заметно выше, благодаря, в частности, заметному обновлению технического парка АПК за счет пополнения энергонасыщенными машинами. На уборке задействовано 397 зерновых комбайнов, что позволит при хорошей погоде завершить жатву в течение трех недель.

Цифра 60 млн рублей выделено на компенсацию хлебопекам и мукомолам Чувашии.

Хлебные закрома пополняются, буханки и батоны не должны дорожать предстоящей зимой и, конечно, сейчас. С повестки не снимается вопрос удержания оптовых цен для пекарной отрасли на основе выплаты компенсаций мукомольным предприятиям. Глава республики напомнил, что такое решение было принято ранее и попросил министра прокомментировать, как с этим обстоит дело. В нынешнем году республике выделено 60 млн рублей, ответил Сергей Артамонов. 20 млн из них — хлебопекам и 40 млн — мукомолам. Средства уже доведены до получателей, но их может оказаться недостаточно. Но впервые будут выплачиваться субсидии непосредственно производителям зерна — для Чувашии это около 45 млн рублей. В расчете на 1 кг зерна это порядка 20 коп.

Глава нацелил на стимулирование таким вот образом внутреннего оборота продукции местных сельхозтоваропроизводителей. А также предложил после уборочной «сесть и серьезно проанализировать состояние энергонасыщенности АПК в разрезе муниципалитетов».

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить информирование населения о возможностях медицинской помощи. Прежде всего, в проведении вакцинации.

О мероприятиях по снижению смертности населения рассказал министр здравоохранения Владимир Степанов. В январе–июле нынешнего года абсолютное число умерших в регионе составило 11,5 тыс. человек — на 7,1% выше, чем за тот же прошлогодний период. По стране данный показатель составил более 16%. С января по апрель отмечалось устойчивое снижение роста умерших, а потом снова пошел рост на фоне третьей волны пандемии. Увеличение смертности вызвано, прежде всего, заболеваемостью коронавирусом, тяжестью ее протекания и аномально жаркой погодой.

По данным анализа Минздрава, максимальный рост числа умерших отмечается в Шумерлинском районе, Шумерле, Новочебоксарске, Комсомольском, Порецком районах. В числе основных мероприятий по снижению смертности от ковида министр назвал вакцинацию, лекарственное обеспечение, углубленную диспансеризацию, медицинскую реабилитацию, мобильные бригады врачей.

Глава республики напомнил о необходимости широкого и своевременного информирования населения об имеющихся возможностях и ресурсах оказания медицинской помощи. Это один из факторов снижения смертности.

На совещании также рассмотрен вопрос об итогах осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд населения за минувшее первое полугодие. Доклад представила руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.