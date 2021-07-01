Больше кандидатов — выше конкуренция

Но и сделать выбор сложнее

Подготовка к предстоящим в сентябре выборам в самом разгаре. В минувшую среду, 28 июля, в Центризбирком Чувашии подали документы на регистрацию сразу три кандидата в депутаты Государственной Думы. По Канашскому одномандатному избирательному округу № 37 — представитель ЛДПР Вячеслав Соловьев и член партии «Единая Россия» Леонид Пронин, по Чебоксарскому одномандатному округу № 38 — Константин Степанов, также от ЛДПР. Теперь ЦИК обязан в течение десяти дней проверить правильность выдвижения и принять решение о регистрации кандидатов.

Документы на регистрацию на вечер среды в Центризбирком республики представили уже восемь кандидатов в депутаты Госдумы. Всего же в Чувашии по одномандатным округам свои кандидатуры выдвинул 21 человек, и это число еще может вырасти. Кроме того, списки своих кандидатов в республике подали десять партий, а в целом по стране — пятнадцать. Не менее активно «подтягиваются» и кандидаты в депутаты Госсовета Чувашии — их сегодня насчитывается более шестисот. Как такая высокая активность претендентов на депутатские мандаты скажется на результатах выборов?

«В предстоящих выборах будут принимать участие много партий, и всем им предоставлены равные права и возможности, — говорит президент Чувашской республиканской федерации айкидо, член Общественной палаты Чувашии Сергей Мельников. — Уже в ходе предвыборной кампании заключаются соглашения между партиями, между общественными организациями о том, чтобы вести борьбу честно, не использовать так называемые «грязные технологии». Все это предполагает строгий общественный контроль, хорошую, здоровую конкуренцию и полную легитимность выборов».

Согласна с этой точкой зрения и зампредседателя Общественной палаты, директор ООО «Забава» Марина Аниченкова. «По моему мнению, высокая конкуренция на выборах это позитивный момент, — говорит она. — Среди большого количества кандидатов каждый избиратель сможет найти «своего» человека — того, за кого он захочет проголосовать. Для грамотного и думающего избирателя этот процесс открытый — выбирая между партиями и кандидатами, можно изучить программы, сравнить, что предлагают те или иные претенденты на депутатские места. Как предприниматель, я уверена — альтернатива и конкуренция всегда идут на пользу развитию. В том числе и на выборах — один кандидат предлагает интересную программу, второй, не желая отставать, тоже выдвигает важные для людей проекты. От такой конкуренции наша страна должна только выиграть».

А вот директор Чувашской республиканской общественной организации социологов «Социс-М» Дмитрий Борцов полагает, что «длинные» бюллетени — не всегда хорошо. «Кандидатов выдвинулось очень много, и конкуренция на предстоящих выборах будет большая. С другой стороны, когда в бюллетене с десяток или больше фамилий, избирателю труднее определиться, сделать осознанный выбор. Поэтому необходимо, с одной стороны, дать каждому гражданину России возможность быть избранным независимо от политической окраски и отношения к действующей власти, а с другой — должны быть фильтры для более строгого отбора в список кандидатов».

Какой из этого вывод могут сделать рядовые избиратели? Наверное, нам надо заранее внимательно изучить и программы, и биографии кандидатов в депутаты. А в дни голосования прийти на избирательный участок и отдать свой голос за того из них, кто будет достойно представлять наши интересы в парламентах республики и страны.