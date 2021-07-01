В Чувашии впервые пройдет конкурс среди специалистов по связям с общественностью «PRофи-21»

Об этом Глава Чувашии сообщил на стратегической сессии «Республика идей», состоявшейся на этой неделе и посвященной Дню PR-специалиста.

Участвовать в конкурсе могут пресс-секретари и специалисты по связям с общественностью, министерств и ведомств, городских и районных администраций, предприятий и организаций республики. Соответствующий Указ руководителем региона уже подписан. «Конкурс планируем проводить ежегодно. Уверен, что он вызовет интерес и будет расширяться из года в год», — подчеркнул Олег Николаев. — Конкурс поможет выявлять и поощрять профессионалов своего дела, демонстрирующих высокий уровень знаний, компетенций, навыков для дальнейшей активной деятельности по продвижению имиджа и брендов Чувашской Республики. Высококвалифицированные специалисты — наш главный ресурс и потенциал для роста. Еще раз убедился в этом на стратегической сессии «Республика идей».

Сама стратегическая сессия прошла в формате «мозгового штурма», разбившись на группы, пиарщики сочиняли идеи и проекты на заданные темы. Среди этих тем были «Креативная экономика», «Сохранение чувашского языка», «Развитие туризма», «Чувашия — родина фриланса», «Аграрная Чувашия»… В ходе дискуссий участники сессии предложили, в частности, создать информационный портал, рассказывающий о языке, истории и традициях чувашского народа, открыть в республике всероссийскую площадку агрообразования и т.д. Олег Николаев заверил, что все идеи, прозвучавшие во время коллективного обсуждения, будут изучены для применения на благо Чувашии.

МЕЖДУ ТЕМ

Чувашию надо сделать привлекательной для фрилансеров и дистанционно работающих людей

Как сообщают в пресс-службе Администрации Чувашии, об этом Олег Николаев заявил на стратегической сессии «Республика идей», одной из тем которой стало продвижение Чувашии как благоприятной для фрилансеров территории. «От нас требуется учитывать в стратегии развития региона такое явление, как дистанционная работа, и, исходя из этого, формировать механизмы, которые позволили бы сделать привлекательной территорию Чувашии — чтобы у наших гостей возникало желание не только проводить здесь время, но и проживать, осуществлять свою деятельность», — подчеркнул Глава республики.

Он отметил, что развитие фриланса выгодно для экономики региона. В настоящее время федеральное правительство рассматривает вопрос о перечислении работодателями НДФЛ за работающих удаленно сотрудников по месту их прописки. Это станет одним из дополнительных источников пополнения бюджетов субъектов РФ и позволит компенсировать расходы региональных бюджетов на оказание социальных услуг таким сотрудникам, а также создаст более благоприятные условия для проживания граждан.