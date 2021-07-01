Чувашия вошла в ТОП-10 рейтинга цифровой трансформации регионов

Рейтинг этот впервые составлен Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Деятельность региональных властей оценивали по таким критериям, как цифровая зрелость отраслей экономики, степень внедрения платформы обратной связи, проработка стратегии цифровой трансформации и другим.

«Высокая оценка — стимул двигаться вперед, с новыми силами», — прокомментировал итоги рейтинга вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. А руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина отметила, что в течение года была проделана большая работа по созданию цифровой стратегии региона. «По оценке Минцифры России, она является одной из самых проработанных, — подчеркнула она. — И в этом, безусловно, заслуга команды нашей республики».