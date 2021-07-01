Собираем портфели, получаем деньги

Большинство родителей уже подали заявления на школьные выплаты.

Более 96 тысяч заявлений на школьные выплаты поступили на утро вчерашнего дня в Отделение ПФР по Чувашии. Напомним, выплаты эти определены июльским Указом Президента России. Десять тысяч рублей на каждого ребенка могут получить семьи с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше 3 июля.

Большинство из поступивших заявлений сформировано автоматически, в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг. Как уже писала «СЧ», сделано это по имеющимся у фонда данным, собранным в ходе прошлогодних выплат на детей до 16 лет. Папам и мамам остается лишь завершить процедуру: проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее обработку. Подавать заявление — на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда — необходимо лишь тем, кто в прошлом году разовых выплат на школьников не получал.

И новые заявления, и те, что уже сформированы, будут обработаны в течение 5 рабочих дней — сотрудники ПФР проверят информацию, сделают межведомственные запросы. Если с данными что-то не так, родителям об этом сообщат: уведомление об отказе в выплате они получат в течение следующего рабочего дня с момента вынесения решения. Если же все в порядке, папам и мамам остается только ждать «школьных денег» — на указанные в заявлениях счета они начнут поступать с 16 августа.

Выплата на школьников — единовременная мера поддержки, напоминают в ПФР. Поэтому она будет перечисляться не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников. Чтобы получить выплату своевременно, необходимо правильно указать все цифры расчетного счета, так как заявление после его отправления на сайте Госуслуг исправлению не подлежит.