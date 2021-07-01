Чувашские блюда приготовят в свободной от ковида зоне

В заведениях общепита, входящих в свободную от ковида зону, пройдут Дни чувашской национальной кухни, сообщает Минэкономразвития Чувашии. Предполагается, что рестораторы будут презентовать свое мастерство, а также поделятся опытом и поварскими секретами в приготовлении чувашских национальных блюд. Кстати, первый День национальной кухни уже состоялся в минувший понедельник в одном из чебоксарских ресторанов. Работники заведения, а также все посетители мероприятия накануне предоставили сертификаты о прививке или получили отрицательный ПЦР-тест. По данным Минэкономразвития, совместно с Ассоциацией рестораторов Чувашии планируется провести еще как минимум четыре таких мероприятия в августе.
Опубликовано: 21 июля 2021 г.
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