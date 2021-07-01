23 представителя Чувашии — в финале конкурса «Лидеры России»

По словам руководителя конкурса, генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, в этом году на конкурс «Лидеры России» поступило более 180 тысяч заявок не только из всех регионов РФ, но и 150 стран мира. К участию в дистанционном этапе были допущены 72,5 тысячи участников, во второй блок дистанционного этапа прошли 12,5 тысячи человек. Примерно каждый третий из них был допущен до очного этапа и продолжит борьбу за победу в финале. Нынче в конкурсе будет 8 профильных направлений — треков. Самым массовым по заявкам оказался трек «Бизнес и промышленность», в его финальной части будут участвовать и 8?представителей нашей республики. Еще 10 человек из Чувашии поучаствуют в треке «Государственное управление», четверо — в треке «Информационные технологии», и один — в треке «Здравоохранение».
Опубликовано: 19 июля 2021 г.
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