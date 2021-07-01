В Ядрине через три года откроют музей чувашского языка

Разместится он в доме, в котором родился выдающийся ученый-тюрколог Николай Ашмарин. «В ближайшее время мы планируем разработать проектно-экспертную документацию по реконструкции этого здания, — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в интервью телеканалу «Россия 24». — Сегодня сложно говорить о сроках, я хотел бы, чтобы это произошло уже в следующем году. Но, как строитель, как человек, имеющий опыт работы в органах государственной власти, понимаю, что в следующем году это невозможно. Лучший сценарий — если мы реализуем этот проект к 2024 году». По мнению Главы республики, музей чувашского языка в Ядрине может стать ярким туристическим центром на карте Чувашии. При реконструкции, которую планируется провести в том числе через участие в федеральных программах, будет сохранен исторический облик здания, а сам музей будет оснащен с учетом современных требований и тенденций.