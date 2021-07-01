Карпам не хватило кислорода

На русловом пруду на реке Кепе, расположенном в 500 метрах южнее села Батырево в мае обнаружили 252 погибших карпа. По материалам проверки местной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту загрязнения водного объекта. Результаты лабораторных исследований состава природных вод реки в месте гибели рыбы показали превышение предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов по ряду показателям в несколько раз. В частности, отмечено превышение фосфатов в 37,5 раза, ионов аммония в восемь раз, а концентрация кислорода была в 4,4 раза ниже нормы. Сочетание попавших в водоем загрязняющих веществ органического происхождения и повлекло гибель рыбы. Вред, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 233 тысяч рублей. Идет следствие, ищут того, кто совершил преступление.