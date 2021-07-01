Сельчане скинулись на мост

В селе Порецкое ведутся работы по реализации проектов в рамках программы инициативного бюджетирования. Как сообщили в Минсельхозе республики, на сегодня завершен проект по устройству пешеходного моста через речку Елховка от улицы I-й Пятилетки до улицы Севастьянова. С идеей обновить обветшавшую переправу выступили сами местные жители. Часть средств на воплощение проекта — 33 тысячи рублей — они собрали своими силами. Общая же стоимость контракта на устройство пешеходного моста составила 547 тысяч рублей.