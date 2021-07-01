Сельчане скинулись на мост

В селе Порецкое ведутся работы по реализации проектов в рамках программы инициативного бюджетирования. Как сообщили в Минсельхозе республики, на сегодня завершен проект по устройству пешеходного моста через речку Елховка от улицы I-й Пятилетки до улицы Севастьянова. С идеей обновить обветшавшую переправу выступили сами местные жители. Часть средств на воплощение проекта — 33 тысячи рублей — они собрали своими силами. Общая же стоимость контракта на устройство пешеходного моста составила 547 тысяч рублей.
Опубликовано: 12 июля 2021 г.
Читайте также:
Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Деловые люди поделились печалями и проектами
Строители из Чувашии восстанавливали Ленинакан после землетрясения 1988 года
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Строительство Центра хоккея в Чебоксарах близится к завершению
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...