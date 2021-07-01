Подписан контракт по производству тракторов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На полях международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по локализации в Чувашии производства сельхозтракторов малой и средней мощности в индустриальном партнерстве с итальянским машиностроительным концерном SAME Deutz-Fahr. Как сообщают в Минпромторге России, контракт подписали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, Глава Чувашии Олег Николаев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков и генеральный директор концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов.

«В результате реализации этого СПИКа в России будет создано глубоко локализованное производство современной тракторной техники. Контракт предполагает обязательное осуществление на территории нашей страны технологических операций по производству двигателя, трансмиссии и мостов, — подчеркнул Денис Мантуров. — Малые тракторы – самая распространенная техника, которую используют небольшие хозяйства. Освоение их производства в России позволит не только снизить зависимость от иностранной техники, но и гарантировать стабильность цен на продукцию сельских хозяйств».

Заключенный в интересах Чувашии контракт – это историческая возможность не только запустить производство конкурентоспособных и одновременно востребованных на рынке тракторов, отметил Олег Николаев. — Запуск проекта в целом должен активизировать инвестиционные процессы в республике, развить сопутствующие производства». Для выпуска тракторов планируется использовать мощности «Тракторных заводов», а также сотрудничать с российскими производителями компонентной базы. Среди них и предприятия республики (АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», АО «Электрон», АО «Элара»), и предприятия, входящие в структуру государственной корпорации «Ростех».

Глава Чувашии подчеркнул, что экономический и социальный эффект благодаря запланированным инвестициям в объеме свыше 2 млрд рублей будет выражен в создании дополнительно более 500 рабочих мест, что представляет для республики особую значимость. Олег Николаев также сообщил, что сам проект был включен в Комплексную программу социально-экономического развития и в перечень ключевых инвестиционных проектов региона. Под новый проект были предусмотрены налоговые льготы и преференции – в частности с 17 процентов обнулена ставка налога на прибыль

Проект также поддержан на муниципальном уровне. «Город создает условия для развития проекта — депутаты Чебоксарского городского Собрания утвердили под СПИК 2.0 льготную ставку по земельному налогу в размере 0,1%», — сообщил глава администрации Чебоксар Алексея Ладыкова он.

Опубликовано: 6 июля 2021 г.


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