Заторы на пути воды: Что показывает летняя «жажда»

По данным республиканского ГКЧС, на 1 июля проблемы с водоснабжением имели место в Порецком, Ядринском, Моргаушском и Шумерлинском районах. Перебои с водой испытывали более 1300 человек в пяти населенных пунктах. Большая часть из них – 1130 – жители Порецкого района – оттуда поступает до 70% жалоб, сообщил председатель комитета Олег Яковлев на совещании по вопросам водоснабжения, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Дитя не плачет — мать не разумеет. Вот так и в ситуации с водой: пока не грянет засуха, на водные проблемы смотрят не очень-то пристально. Конечно, не везде, но нерешенных вопросов, как видно, еще хватает. Надо отдать должное Главе республики – в начале своей деятельности в минувшем году одной из первых мер он обозначил инвентаризацию водонапорных башен. Буквально как в воду глядел – благодаря обретению хозяев и ремонту, порядка 189 этих сооружений в прошлом году были обновлены, что смягчило последствия нынешней засухи. В этом году на капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин в районах из бюджета республики выделено 100 млн рублей. На эти средства планируется модернизировать еще 99 объектов.

В Порецком районе трудности с водой испытывают райцентр и село Кудеиха. В Порецком водопровод самотечный, разница высот от водозабора до потребителей — до ста метров, и в пик разбора воды резервуары просто не успевают заполниться. Но это полбеды: действующие «ветки» от водозабора сильно изношены, по весне их затапливает. И если в этот момент прорвет – село останется без воды, восстановить трубы просто невозможно, посетовал глава райадминистрации Евгений Лебедев. Нужна еще одна «ветка».

Жители большого лесного поселка Киря в Алатырском районе в настоящее время берут воду только из колодцев. В помощь для поливки огородов – местный пруд. Доставлять воду приходится древним ручным способом. А ведь еще семь лет назад действовал «цивильный» водопровод, запущенный в 2011 году. Но спустя три года эксплуатирующая организация обанкротилась, и люди взялись за ведра…

Олег Николаев, Глава Чувашии: — По проблемам водоснабжения населенных пунктов должна вестись плановая работа. Тут в помощь – широкий перечень имеющихся возможностей по инфраструктурным проектам. Один из механизмов — предоставление Фондом содействия реформированию ЖКХ инфраструктурных кредитов под 3-5 %. Это хороший способ профинансировать проблемные объекты. Сейчас в первоочередном порядке надо окончательно разобраться с бесхозными водными объектами. В течение ближайших двух недель необходимо представить предложения руководителей муниципалитетов и соответствующих ведомств о ходе дальнейших действий в данном направлении. Наиболее проблемные муниципалитеты должны подать заявки на проектирование объектов , требующих плановых работ.

«Горячие точки» в водоснабжении возникли не сиюминутно, не под влиянием исключительно нынешней жары. Проблемы накапливались годами, став системными. Поэтому разговор на совещании шел не только о том, как устранить текущие перебои, но большей частью о планах и графиках модернизации всей сети водоснабжения. Относительно Порецкого водопровода первый вице-премьер-министр финансов Михаил Ноздряков пояснил, что данный объект включен в инвестиционный перечень ближайших лет. В рамках программы «Чистая вода» в этом году также завершается строительство второго этапа водопровода. Что касается водопровода в Кире, по мнению главы Алатырской райадминистрации Нины Шпилевой, ввести его снова в действие можно только путем передачи на республиканский уровень. Есть еще одна закавыка — здешняя вода не соответствует параметрам качества, поэтому требуются дополнительные вложения для решения этой проблемы .

Обновление в целом по республике требуется капитальное. По данным и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимира Максимова, износ сетей составляет 54%, объектов водозабора – 69%, объектов водоподготовки – 52%. Многие водоисточники просто не имеют хозяев. Из почти 300 сельских поселений в 237 есть централизованная система водоснабжения, однако далеко не везде имеются эксплуатирующие организации.

О состоянии «водной сферы» в своих муниципалитетах рассказали главы и других администраций. В частности, Моргаушского, Козловского, Комсомольского районов… Проблемы при незначительной разнице во многом схожие. Данная сфера требует постоянного внимания, напомнил Глава республики, и проблемы решать надо не только, когда «жареный петух клюнул». Причем частные домовладельцы не должны ждать у моря погоды, уповая только на муниципалитет и республику. Глава сам живет в частном доме, и по случаю напомнил — многие вопросы по водоснабжению решается как раз с участием жителей. Что касается непосредственно сельской местности, то там в модернизации водоснабжения поможет хороший инструмент — инициативное бюджетирование.

Олег Николаев прокомментировал также прозвучавшие предложения относительно передачи ряда объектов на республиканский уровень, в частности, под эгиду Биологических очистных сооружений. Такая инициатива возникла давно, но ее реализация требует основательной проработки и решений на законодательном уровне, считает он.

Цифра. 300 млн рублей в республике предусмотрено в 2021 году на модернизацию сети водоснабжения

Поднимался на совещании и вопрос снабжения водой юга республики, на основе строительства группового водовода для Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов. На строительство 1 и 4 пусковых комплексов водовода в 2021 году направляется более 410 млн рублей. Строительство осуществляется в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». С конца мая подрядные организации приступили к работам. До конца 2023 года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию оставшиеся пусковые комплексы. Водовод после ввода в эксплуатацию обеспечит питьевой водой более 48 тысяч жителей 77 населенных пунктов.