Акатуй — связующая нить между прошлым, настоящим и будущим

И полились чувашские песни рекой…

Древний гимн чувашских земледельцев «Алран кайми…» снова прозвучал на родной земле. Услышать его вживую и увидеть, как будет поднят флаг Акатуя, собрались представители чувашской диаспоры из восьми регионов страны, а также наши соплеменники из Беларуси и Казахстана.

Облаченные в национальные костюмы, они пели и танцевали под родные мотивы. В День республики состоялся девятый Всечувашский Акатуй, посвященный не только окончанию весенне-полевых работ, но и трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Нынче «свадьба плуга и пашни» проходила в этнопарке «Амазония». Здесь был развернут целый чувашский «городок». У каждого района были свои шатры, где демонстрировались предметы обихода, национальные костюмы и украшения, композиции чувашских художников и мастеров. Среди всевозможных работ нашлись и инсталляции с авторскими куклами.

«Ох, какая красота! Вживую они еще лучше смотрятся», — наперебой делились впечатлениями две девушки, снимая на телефон вырезанные из дерева фигурки на строительстве Сурского рубежа. Композицию изготовил мастер из Цивильского района Сергей Васильев.

Разговор подхватила участница народного фольклорного ансамбля «Ямаш», учительница чувашского языка и литературы Ираида Филимонова — по ее словам, фигурки впервые вывезли из района на Акатуй. Но для праздника все мастера постарались на славу — кто пирогов напек, кто квас привез…

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Культурные связи между Чувашией и регионами Российской Федерации, где компактно проживает чувашское население, крепнут из года в год. Акатуй стал связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим чувашского народа. Праздник собирает представителей разных поколений, сплачивая не только чувашей, но и многонациональное российское общество. В сердцах людей укрепляются самые добрые и прекрасные чувства, что позволяет приобщиться к богатейшему наследию чувашской национальной культуры».

«Для меня Акатуй очень душевный праздник, он ассоциируется с родителями, — поделилась Ираида Филимонова. — Они всю свою жизнь много работали на полях. Сейчас молодежь не знает, каких усилий требовал земледельческий труд для того поколения. Мы стараемся у себя в районе даже школьный Акатуй отмечать, чтобы детишки не забывали свои корни, обычаи своих прадедов».

Нынче, к сожалению, детей на Акатуе было не так много. У шестилетней Ани и одиннадцатилетнего Вани, облаченных в национальные костюмы, было заветное желание: запустить вместе со всеми белоснежные кораблики в фонтане парка. Свой кораблик, украшенный гербом Чувашии, они передали Главе республики Олегу Николаеву. На радость ребятишек, он выполнил их просьбу с большим удовольствием. Свои кораблики запустили и представители других регионов.

А какой чувашский праздник обходится без обильного стола и памятных подарков? Тут же посланцы районов угощали пирогами гостей, заглянувших в их шатры, декламировали стихи о крае родном, показывали занятные работы умельцев-земляков. Как тут не проявить себя? Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков попробовал сыграть на барабане — и сорвал бурные аплодисменты!..

«У нас в Оренбурге уже два года не отмечали Акатуй», — грустно вздыхают участницы фольклорной группы «Нарспи». Ради участия в Акатуе гости с Южного Урала, как и многие другие творческие коллективы, прошли все этапы вакцинации. На праздник они приехали со своей песней, написанной оренбуржской поэтессой специально к важному событию, — «Родня приехала в гости».

…Нынче Акатуй развернулся на нескольких площадках. Так, на спортивной арене борцы, представители 20 регионов, состязались в армспорте, масрестлинге, беге на короткие дистанции, стрельбе, поднятии гири, бое на коновязи и чувашской национальной борьбе на поясах «к?реш?». В тени шатра победителя ждал главный приз праздника — живой баран. Он достался уроженцу Татарстана Александру Ефрейторову, которого признали абсолютным чемпионом соревнований.

Фото Максима Васильева