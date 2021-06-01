Право на недвижимость просится в реестр

С 1 января 2021 года вступили изменения в Налоговый кодекс, согласно которым за регистрацию ранее возникшего права на недвижимость не взимается госпошлина.

Как пояснили в Управлении Росреестра по Чувашии, ранее возникшими считаются права на объекты, которые были приобретены до 31 января 1998 года, то есть до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Они были учтены в БТИ, в местных администрациях, комитетах по земельным ресурсам и землеустройству. Такие права считаются действительными независимо от регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Невольно возникает вопрос: если права легитимны, то зачем тогда сведения о них вносить в ЕГРН? Руководитель чувашского Росреестра Екатерина Карпеева поясняет, что собственникам недвижимости желательно это сделать. Целесообразность обращения в орган регистрации доказана временем.

Во-первых, в будущем наследники могут избежать проблем с оформлением наследственной массы. Во-вторых, если вы надумали продать, подарить, обменять или совершить иную сделку с недвижимостью, то не сможете это сделать, поскольку ваше право не зарегистрировано. И вам по любому придется обращаться в Росреестр, теряя порой драгоценное время. В-третьих, вы не сможете заложить имущество в банке, если возникнет в этом необходимость. И четвертый аргумент — регистрация недвижимости необходима и для подтверждения актуальности своих прав на нее. Если в реестре отсутствует информация о недвижимости, то невозможно получить выписку из ЕГРН о наличии собственности.

Еще один существенный момент подчеркнули в управлении. Регистрация права в ЕГРН гарантирует охрану государством имущественных интересов собственника. Подав заявление о невозможности регистрации права без личного участия правообладателя, вы избегаете возможных мошеннических действий с вашей недвижимостью.

Кроме того, если данные о вашем недвижимом имуществе внесены в ЕГРН и вы оставили свой электронный адрес, то вам автоматически будет направляться важная информация. Например, уведомления об исправлении реестровой или технической ошибки в сведениях об объекте или связанные с согласованием местоположения границ смежных земельных участков. В общем, преимуществ множество. Для того чтобы данные о ранее учтенном объекте недвижимости вошли в ЕГРН, правообладателю необходимо подать через МФЦ соответствующее заявление, приложив к нему правоустанавливающие документы.