В деревне Пояндайкино Шумерлинского района открыли новую дорогу

Ее протяженность 1 км 40 метров, проезжая часть имеет твердое покрытие. Часть средств на ее строительство выделена району из бюджета Чувашии в рамках подготовки к празднованию Дня республики.

«Работы на участке выполнены со значительным опережением календарного графика — по госконтракту сдать объект должны были в 2022 году. Однако подрядчик активизировал имеющиеся ресурсы и завершил ремонт автодороги уже в этом году», — сообщил заместитель министра транспорта Чувашии Юрий Арлашкин, принявший участие в открытии автотрассы.