В деревне Пояндайкино Шумерлинского района открыли новую дорогу

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ее протяженность 1 км 40 метров, проезжая часть имеет твердое покрытие. Часть средств на ее строительство выделена району из бюджета Чувашии в рамках подготовки к празднованию Дня республики.
«Работы на участке выполнены со значительным опережением календарного графика — по госконтракту сдать объект должны были в 2022 году. Однако подрядчик активизировал имеющиеся ресурсы и завершил ремонт автодороги уже в этом году», — сообщил заместитель министра транспорта Чувашии Юрий Арлашкин, принявший участие в открытии автотрассы.

Опубликовано: 23 июня 2021 г.


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