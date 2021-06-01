В Чувашии наградили победителей конкурса «Надежный партнер»

В Доме Правительства Чувашской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа федерального конкурса «Надежный партнер» среди потребителей электрической энергии по результатам работы в 2020 году. Организатором конкурса на территории республики выступила Чувашская энергосбытовая компания (входит в Группу РусГидро) при поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики.

В церемонии приняли участие министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгений Герасимов, заместитель генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» Вадим Волков, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Алина Семенова, исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания» Александр Гончаров.

В этом году на региональном этапе конкурса изменилась часть номинаций. Таким образом, из 100 номинантов экспертная комиссия отобрала 23 победителя из районов и городов республики. Лучшие потребители электроэнергии республики определялись среди предприятий промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, малого и среднего бизнеса, территориальных сетевых организаций. В этом году решили поддержать тех предпринимателей, чей бизнес пострадал во время пандемии коронавируса. В новых номинациях поощрили 9 лучших предприятий бытового обслуживания и общественного питания.

Обращаясь с приветственным словом к представителям предприятий-победителей регионального этапа министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгений Герасимов отметил значимость стабильных расчетов за энергоресурсы. Долги за потребление электричества в России превысили 200 миллиардов рублей . Неплатежи стали главной проблемой как энергетиков, так и властей разных уровней.

«Чувашия традиционно в числе регионов с высокой финансовой дисциплиной. Собираемость платежей — на уровне 99%. Это вклад каждого из потребителей в успешную и безопасную работу не только электросетевого хозяйства, но и в развитие экономики региона. Инициатива РусГидро отмечать лучших потребителей электроэнергии заслуживает искреннего уважения», — отметил министр.

Взаимные расчеты за потребленные ресурсы — важный элемент развития экономики. Налаживание открытого диалога между поставщиками и потребителями энергоресурсов, повышение платежной дисциплины, консолидация предложений экспертного сообщества по внесению изменений в действующее законодательство — таковы задачи федеральной акции «Надежный партнер».

«Зачастую взаимодействие с потребителем сводится к оплате и ограничениям, то есть негативный аспект. Конкурс «Надежный партнер» — позитивный пример — это диалог с потребителем. Приятно отметить, что Чувашская энергосбытовая компания решила поддержать малый и средний бизнес, который пострадал в период пандемии, а также отметила «Надежных потребителей», — отметил заместитель генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» Вадим Волков.

«К чести предпринимателей хочу сказать, платежная дисциплина оказалась на высоте. Большую роль в этом сыграли те меры поддержки, которые правительство оказало. Это позволило получить передышку, они смогли гарантировать выполнение своих обязательств. Мы практически всем, кто обращался шли навстречу», — отметил исполнительный директор Александр Гончаров.

В этом году гарантирующий поставщик электроэнергии отметил работу «Чувашэнерго» в специальной номинации «Эффективное сотрудничество». Также лауреатом конкурса в номинации «Успешный дебют» стала компания «Трансэнергопром». Компания принимала активное участие в восстановлении платежной дисциплины со стороны Концерна «Тракторные заводы». Отметим, компания в 2021 году уже присоединялась к социальным акциям Чувашской энергосбытовой компании. Совсем недавно энергетики совместно организовали День защиты детей для Шумерлинского Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Трансэнергопром также присоединился к проведению «Надежного партнера» и приготовил подарки для лучших потребителей – физических лиц.

Впервые учреждена специальная номинация «Надежный потребитель» для жителей республики, в которой отметили по 8 человек с каждого межрайонного отделения. Это те, кто не имеет долгов перед Чувашской энергосбытовой компанией, своевременно оплачивает счета, а также активно пользуется интерактивными сервисами компании. Жительница Цивильского района Любимова Елена Ивановна, которой 85 лет, активно пользуется «Личным кабинетом клиента» для передачи показаний приборов учета электроэнергии. Конечно же, в освоении новых технологий ей помогает ее сын.

«С пандемией появились проблемы с посещением офисов. Мне предложили открыть «Личный кабинет клиента», и через него оказалось очень удобно передавать показания приборов учета и оплачивать счета. В любое время суток — выходной день или не выходной — одни плюсы», — рассказал журналистам Валерий Петрович Любимов.

Среди победителей номинации «Надежный потребителей» стоит отметить долгожителя Батыревского района Василия Петровича Маркиданова, который в свои 96 лет получает электронную квитанцию от энергетиков и оплачивает ее в «Личном кабинете клиента».

По итогам регионального этапа конкурса список победителей будет направлен в адрес оргкомитета федеральной акции «Надежный партнер» для определения лучших энергопотребителей страны. Федеральная акция «Надежный партнер» проводится с 2013 года по инициативе АО «ЭСК РусГидро» при поддержке членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ, Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка» и Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

Список победителей регионального этапа акции «Надежный партнер» в Чувашии по итогам 2020 года:

Образцовый промышленник (промышленные предприятия):

1. АO «Швейная фабрика «Элита» (г.Новочебоксарск);

2. ООО «Спецдеталь» (г.Канаш);

3. ООО «Чебоксарский хлебозавод №1» (г.Чебоксары).

Специальная номинация «За прогресс» (своевременная оплата текущего потребления, а также полное обеспечение исполнения обязательств по оплате просроченной задолженности в рамках заключенных соглашений о реструктуризации организациями, ранее накопившие задолженность и в последующем исправившие платежную дисциплину):

ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы»

Специальная номинация «Эффективное сотрудничество» (компании, эффективно реализующие совместные партнерские проекты)

Филиал ПАО «Россети Волга»-«Чувашэнерго»(г.Чебоксары);

Знатный аграрий (предприятия сельскохозяйственной отрасли):

1. ООО ТК «Новочебоксарский»(г.Чебоксары);

2. ООО «ВДС» (Красноармейский район);

3. Филиал ООО «Авангард»(Батыревский район).

Тесный информобмен (исполнители коммунальных услуг, активно взаимодействующие с АО «Чувашская энергосбытовая компания»):

1. ООО Управляющая компания «Волжский-3» (г.Чебоксары);;

2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики (Цивильский район)

3. ООО Управляющая компания «Никольский» (г.Новочебоксарск).

Интерактивный контакт (предприятия и организации, активно использующие интерактивные сервисы АО «Чувашская энергосбытовая компания» и дистанционные способы взаимодействия):

1. БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии (г.Чебоксары);

2. ООО «Вурнарец»(Цивильский район).

Специальная номинация «Надежный партнер в малом и среднем бизнесе»:

1.ООО «ЧМКФ «ВАВИЛОН» «(г.Чебоксары);

2.ООО «Цивильский завод метелоконструкций»(г.Цивильск);

3.ИП Вязов Андрей Николаевич(Моргаушский район).

Специальная номинация «Надежный партнер в сфере общественного питания»:

1.ИП Прокошенков Дмитрий Николаевич (г.Чебоксары);

2.ИП Малов Владимир Николаевич(Ядринский район;

3.Канашское районное потребительское общество (г.Канаш).

Специальная номинация «Надежный партнер в сфере бытового обслуживания населения»:

1.ООО «Башмачок-Сервис» (г.Чебоксары);

2.ИП Салмина Светлана Николаевна (г.Чебоксары);

3. АО «Быт» (г.Шумерля)

Специальный приз в номинации «Успешный дебют» (компании, начинающие плодотворно сотрудничать с Чувашской энергосбытовой компанией, реализовывать социально значимые проекты)

ООО «Трансэнергопром».