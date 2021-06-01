Московские студенты будут учиться на оборудовании из Чувашии

На площадке Московского государственного университета пищевых производств состоялось совещание по вопросу оснащения кафедр вуза российским оборудованием.

Было принято решение о создании инновационного кластера по направлению хлебопечения с оснащением его российским оборудованием, которое выпускается, в том числе, предприятиями «Шебекинский машиностроительный завод» (Белгородская область) и АО «Чувашторгтехника» (Чувашская Республика). Компания «Чувашторгтехника» оснастила современным кухонным оборудованием учебные классы, а также профессиональную кухню-студию данного вуза.

Как отмечает пресс-служба Минпромторга, реализация подобных проектов способствует модернизации технической базы лабораторий и учебных классов вузов.