«И пером написать, и о Лобачевском узнать»

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН.

Выставкой новейшей техники, задействованной в посевных работах, фестивалем чая и оригинальными мастер-классами привечали народ на Акатуе в Козловке.

А гуляющие успевали побывать и тут, и там. Познакомившись с техникой ведущих сельхозпредприятий района «ЭнежЪ», «Родина», «Велес» и «Куснар», посетители сразу же отправлялись на фестиваль «Этно-чай»: знакомились с «чайными» традициями народов мира, оценивали вкус различных сортов любимого напитка — от знакомого с детства байхового до сборного травяного, с молоком и медом.

А рядом развернулись ремесленные ряды, где народные умельцы обучали желающих своему искусству. Изюминку в культурный променад внесли сотрудники историко-краеведческого дома-музея Н.И. Лобачевского. Поскольку музей с прошлого года закрыт на реставрацию, работники организовали открытую площадку, где можно было с помощью пера и чернил поучиться каллиграфии, а заодно узнать интересные подробности из жизни знаменитого математика.

По словам директора учреждения Марины Солдатихиной, если музей на реконструкции, это еще не значит, что он не работает. «Мы берем чемодан с наиболее интересными экспонатами и едем в детские лагеря, организуем открытые площадки», — позитивно смотрит на ситуацию Марина Сергеевна. А вот относительно того, когда откроется обновленный музей, ее прогнозы не столь утешительны: в этом году, скорее всего, завершится только реставрация здания, впереди — работы по созданию новой экспозиции, а это в значительной степени и финансовый вопрос.