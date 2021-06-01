Обрядовый хоровод и парашютисты в небе

КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ И ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОНЫ.

Во многих районах Чувашии празднование Акатуя совпало с Днем России, а потому на «двойном» празднике славили не только тружеников земли, но и добрососедство народов, талантливую молодежь и волонтеров. Юношам и девушкам, кому исполнилось 14 лет, вручали паспорта.

В Красночетайском районе на площади Победы с самого утра развернулась шумная ярмарка. Гостей на празднике земледелия привечали хлебом-солью, угощали чувашскими национальными блюдами, а также традиционными угощениями других народов, населяющих республику. Караваем и хороводной песней встретили участники районных творческих коллективов самодеятельности и Главу Чувашии Олега Николаева.

Заглянул руководитель региона в День России и в село Янтиково. На стадионе спортивного комплекса «Аль» открылась выставка сельхозтехники. В торговых рядах можно было ознакомиться с картинами местных художников. Между тем на сцене чествовали чемпиона 39-го республиканского конкурса операторов машинного доения Екатерину Георгиеву и команду ФСК «Аль» — победителя фестиваля среди трудовых коллективов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Чувашии. А затем и стар и млад взялись за руки и встали в большой чувашский обрядовый хоровод.

Специальным подарком для жителей района стали показательные выступления парашютистов чебоксарского аэроклуба. Несмотря на сгущавшиеся тучи, представление в небе состоялось.