12 июня — День России

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днем России!

Мы гордимся, что живем и работаем в стране, у которой великая история и богатая культура, где патриотизм и любовь к Родине объединяют всех независимо от национальности и вероисповедания.

Наша любовь к России — в наших общих делах, в плодотворной работе, в заботе о подрастающем поколении, в желании сделать республику и страну лучше.

Жители Чувашской Республики всегда отличались своим трудолюбием, умением добиваться результатов там, где необходимы сплоченность и единство. Это качество позволяет нам уверенно идти вперед и достигать новых высот.

Пусть любовь к России и родной республике всегда придает нам сил и вдохновляет на новые свершения.

С праздником, дорогие друзья, с Днем России!

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, ИГОРЬ МОЛЯКОВ,

депутаты Государственной Думы РФ:

Уважаемые жители Чувашии, дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник символизирует историю нашей страны, богатство ее традиций, культуры, несокрушимость духа нашего многонационального народа, сумевшего отстоять родную землю от многочисленных вражеских нашествий и сохранить ее для потомков. Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее.

Ежедневно каждый из нас своим трудом, своим отношением к родному краю, делами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем. Выражаем искреннюю благодарность всем за стойкость, трудолюбие и выдержку, за неустанную заботу о развитии и процветании родной Чувашии, за вашу готовность жить и трудиться во благо России. Уверены, храня любовь к нашему Отечеству, сберегая культурные и духовные ценности, мы преодолеем любые испытания и добьемся высоких результатов.

В этот праздничный день желаем всем мира и добра, новых успехов и достижений на благо каждой семьи, всей республики и нашей большой страны России!

АЛЕНА АРШИНОВА,

секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»:

Уважаемые жители Чувашии!

Поздравляю вас с одним из главных праздников — Днем России!

Наше государство — страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальной природой и богатым духовным наследием. Россия объединила множество народов, культур и религий. В этот день все мы, люди сотен национальностей, осознаем себя частью большой и сильной державы. День России для нас — праздник, наполненный глубокими чувствами к нашей великой Родине, символ мира и согласия для всех граждан.

Главное богатство нашей земли — не природные ресурсы, а люди. Все те, кто живет в заботе о детях и родителях, в желании сделать жизнь вокруг лучше. Благодарю вас за профессионализм, работу на совесть, заботу о будущем Чувашии и страны в целом.

Дорогие друзья! Желаю вам мира и добра, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в добрых делах!

НИКОЛАЙ МАЛОВ,

депутат Государственной Думы РФ:

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем России.

Это праздник всей нашей страны, всего нашего народа. Мы, оглядываясь на героическое прошлое своей Родины, гордимся ее историей, великими делами и свершениями наших предков. Они стойко выдержали все испытания и неимоверные трудности, выпавшие на их долю, и создали единое, могущественное и многонациональное государство.

Мы, нынешнее поколение, продолжая эти славные многовековые боевые и трудовые традиции, крепим мирным созидательным и ратным трудом экономическую и оборонную мощь родной страны, ставим перед собой все новые и сложные задачи по дальнейшему повышению благосостояния всех россиян. И цели эти, безусловно, будут достигнуты.

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых сил и энергии, оптимизма, успехов и удачи во всех делах.