12 июня — День России

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Глава Чувашии

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днем России!

Мы гордимся, что живем и работаем в стране, у которой великая история и богатая культура, где патриотизм и любовь к Родине объединяют всех независимо от национальности и вероисповедания.

Наша любовь к России — в наших общих делах, в плодотворной работе, в заботе о подрастающем поколении, в желании сделать республику и страну лучше.

Жители Чувашской Республики всегда отличались своим трудолюбием, умением добиваться результатов там, где необходимы сплоченность и единство. Это качество позволяет нам уверенно идти вперед и достигать новых высот.

Пусть любовь к России и родной республике всегда придает нам сил и вдохновляет на новые свершения.

С праздником, дорогие друзья, с Днем России!

 
АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, ИГОРЬ МОЛЯКОВ,
депутаты Государственной Думы РФ:

Уважаемые жители Чувашии, дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник символизирует историю нашей страны, богатство ее традиций, культуры, несокрушимость духа нашего многонационального народа, сумевшего отстоять родную землю от многочисленных вражеских нашествий и сохранить ее для потомков. Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее.

Ежедневно каждый из нас своим трудом, своим отношением к родному краю, делами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем. Выражаем искреннюю благодарность всем за стойкость, трудолюбие и выдержку, за неустанную заботу о развитии и процветании родной Чувашии, за вашу готовность жить и трудиться во благо России. Уверены, храня любовь к нашему Отечеству, сберегая культурные и духовные ценности, мы преодолеем любые испытания и добьемся высоких результатов.

В этот праздничный день желаем всем мира и добра, новых успехов и достижений на благо каждой семьи, всей республики и нашей большой страны России!

 
АЛЕНА АРШИНОВА,
секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»:

Уважаемые жители Чувашии!

Поздравляю вас с одним из главных праздников — Днем России!

Наше государство — страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальной природой и богатым духовным наследием. Россия объединила множество народов, культур и религий. В этот день все мы, люди сотен национальностей, осознаем себя частью большой и сильной державы. День России для нас — праздник, наполненный глубокими чувствами к нашей великой Родине, символ мира и согласия для всех граждан.

Главное богатство нашей земли — не природные ресурсы, а люди. Все те, кто живет в заботе о детях и родителях, в желании сделать жизнь вокруг лучше. Благодарю вас за профессионализм, работу на совесть, заботу о будущем Чувашии и страны в целом.

Дорогие друзья! Желаю вам мира и добра, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в добрых делах!

 
НИКОЛАЙ МАЛОВ,
депутат Государственной Думы РФ:

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем России.

Это праздник всей нашей страны, всего нашего народа. Мы, оглядываясь на героическое прошлое своей Родины, гордимся ее историей, великими делами и свершениями наших предков. Они стойко выдержали все испытания и неимоверные трудности, выпавшие на их долю, и создали единое, могущественное и многонациональное государство.

Мы, нынешнее поколение, продолжая эти славные многовековые боевые и трудовые традиции, крепим мирным созидательным и ратным трудом экономическую и оборонную мощь родной страны, ставим перед собой все новые и сложные задачи по дальнейшему повышению благосостояния всех россиян. И цели эти, безусловно, будут достигнуты.

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых сил и энергии, оптимизма, успехов и удачи во всех делах.

Опубликовано: 11 июня 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.