«Рублевая зона» намечает перспективы

Во всем мире, заботящемся об окружающей среде, растет спрос на биопластик — в отличие от обычного, он разлагается. Одним из производителей такого биопластика является предприятие в Швейцарии, которое находится в собственности российского миллиардера Виктора Вексельберга, владеющего и новочебоксарским «Химпромом». Уже принято предварительное решение, что производство биопластика организуют также на территории Новочебоксарска.

«Под это дело будут изменения в законодательстве, для того, чтобы простимулировать потребление биопластика в России. Изменения будут поэтапными, так как большой бизнес привык работать с обычным пластиком, и по нему бить сходу никто не собирается», — сообщил председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы России Анатолий Аксаков на брифинге в рамках финала всероссийского конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона», проходившего в Чебоксарах. «Советская Чувашия» уже сообщала о старте этого мероприятия на нашей земле («Смарт-город, канатная дорога и где найти на это деньги», «СЧ» от 1.06.2021 года).

Как знать, может именно владелец «Химпрома» станет и основоположником не только умного, но и экологичного смарт-города в Заволжье? Ведь как сказал полушутя-полусерьезно Анатолий Аксаков: «Кто предложит лучший его вариант, тот за свой счет его и реализует».

Интересный вопрос на брифинге с Главой Чувашии Олегом Николаевым задал председатель совета конкурса «Рублевая зона» Дмитрий Дригайло. Когда речь зашла о чебоксарском аэропорте он, напомнив, что сегодня Беларусь в силу известных причин расширяет географию полетов в российские города, поинтересовался: «Рассматриваете ли вы возможность организации первого международного рейса из Минска в Чебоксары, а в последующем, возможно, и еженедельных рейсов между этими столицами?» «Тема интересная, — улыбнулся в ответ автору вопроса Олег Николаев. — Только мы сможем приступить к ней не раньше, чем закончим реконструкцию аэропорта, а это будет в начале 2023 года.

Второй день мероприятия был также насыщен информацией. Перед иногородними и местными участниками выступили знатоки фондового рынка, защитники прав вкладчиков и акционеров, руководители саморегулируемых организаций, курирующих как «микрофинансистов», так и коллекторов.

Завершился же он награждением победителей конкурса. 25 представителей радио– и телекомпаний, печатных СМИ и интернет-газет распределились на трехступенчатом пьедестале почета. Их одарили дипломами и призами. Ведь, как сказал в одном из интервью Дмитрий Дригайло: «Традиционно у нас не существует какой-либо денежной премии. Главная цель конкурса то, к чему стремятся региональные номинанты — получить доступ к первым лицам финансового рынка, к его экспертам. Познакомиться с ними, обменяться контактами, получить максимально полный массив данных по интересующей теме из первых рук».

А третий, «неформальный» день финала всероссийского конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона» был отмечен посещением пивоваренной фирмы «Букет Чувашии» как объекта промышленного туризма.

Фото Олега Мальцева

Журналисты из других регионов после награждения с удовольствием делали селфи в Купольном зале Дома правительства. А обозревателю «СЧ» Людмиле Арзамасовой (на первом снимке) эти интерьеры хорошо знакомы — она не раз бывала здесь по долгу службы.