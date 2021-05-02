Глава Чувашии познакомился с работой двух крупнейших предприятий Вурнарского района

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

…По «молочным» показателям Чувашия занимает второе место среди регионов ПФО. В прошлом году в республике было произведено 436,8 тысячи тонн молока, на 3,3% больше, чем в 2019–м. А в этом году планку планируется поднять до 441,5 тысячи тонн.
Эти цифры прозвучали на открытии нового животноводческого комплекса в деревне Малдыкасы Вурнарского района. Как сообщило руководство агрохолдинга «Вурнарский мясокомбинат», строительство современного коровника на 440 голов с доильным залом на шесть скотомест началось в апреле прошлого года, а его сметная стоимость составила 105 млн рублей.
Говоря о развитии молочной отрасли в целом, Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что с прошлого года в республике действует программа субсидирования личных подсобных хозяйств, которые держат дойных коров. Благодаря этой программе, которая продолжится и в нынешнем году, доля ЛПХ в общем объеме производства молока в Чувашской Республике значительно выше, чем в среднем по России и в ПФО. «Конечно же, — подчеркнул Олег Николаев, — мы будем поддерживать наращивание производства молока и в организованных хозяйствах. Потому что здесь мы можем более четко планировать объемы производства молока и отслеживать его качественные характеристики».

В ходе поездки в Вурнарский район зашла речь и о поддержке промышленных предприятий. На празднике в честь 90-летия Вурнарского завода смесевых препаратов компании «Август» Глава Чувашии сообщил, что с крупными предприятиями, к которым относится и данный завод, правительство работает по плану совместных действий. «Когда мы намечаем общие направления, прежде всего основываемся на планах развития этих предприятий, — сообщил он. — Ярким примером такого взаимодействия является СПИК 2.0., который недавно получил одобрение конкурсной комиссии Минпромторга России и в ближайшее время соответствующее соглашение будет заключено. А с малыми и средними предприятиями мы сейчас очень плотно работаем по нахождению взаимосвязанных цепочек и выстраиванию кластеров».
Сам Вурнарский завод, отметил Олег Николаев, не только крупнейший налогоплательщик, но и предприятие, проводящее свою социальную политику и дополняющее собственными программами существующие формы государственной поддержки. Только за последние пять лет на различные социальные проекты и спонсорские акции, среди которых строительство ФОК с бассейном, реконструкция стадиона, выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, содержание спортклуба и детских и взрослых футбольных команд, завод направил 650 миллионов рублей.

КСТАТИ
…И зубр в подарок
Круглую дату Вурнарский завод смесевых препаратов должен был отмечать в 2020 году, но в связи с пандемией праздник перенесли на этот год. Юбилей был отмечен необычными подарками от коллег. Среди них и зеленые насаждения — 90 саженцев магнолии, канадской сосны, спиреи, сирени, рябины и других декоративных деревьев и кустарников, высаженных у пруда в заводском парке. И монументы: к празднику из Татарстана в Вурнары доставили бронзовую скульптуру «Семья», а из Беларуси — скульптуру зубра. Ну а на праздничном вечернем концерте выступили группа «Новые самоцветы» и Олег Газманов с группой «Эскадрон».

 

 

Фото cap.ru
«Правительство Чувашии продолжит поддерживать деятельность социально ответственных предприятий, которые создают комфортные рабочие места, являются крупными налогоплательщиками и заботятся о развитии населенных пунктов и благополучии жителей», — отметил на юбилее Вурнарского завода смесевых препаратов Глава Чувашии Олег Николаев.

Опубликовано: 31 мая 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Храм в Вурнарском районе ждет второго рождения
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.