Глава Чувашии познакомился с работой двух крупнейших предприятий Вурнарского района

…По «молочным» показателям Чувашия занимает второе место среди регионов ПФО. В прошлом году в республике было произведено 436,8 тысячи тонн молока, на 3,3% больше, чем в 2019–м. А в этом году планку планируется поднять до 441,5 тысячи тонн.

Эти цифры прозвучали на открытии нового животноводческого комплекса в деревне Малдыкасы Вурнарского района. Как сообщило руководство агрохолдинга «Вурнарский мясокомбинат», строительство современного коровника на 440 голов с доильным залом на шесть скотомест началось в апреле прошлого года, а его сметная стоимость составила 105 млн рублей.

Говоря о развитии молочной отрасли в целом, Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что с прошлого года в республике действует программа субсидирования личных подсобных хозяйств, которые держат дойных коров. Благодаря этой программе, которая продолжится и в нынешнем году, доля ЛПХ в общем объеме производства молока в Чувашской Республике значительно выше, чем в среднем по России и в ПФО. «Конечно же, — подчеркнул Олег Николаев, — мы будем поддерживать наращивание производства молока и в организованных хозяйствах. Потому что здесь мы можем более четко планировать объемы производства молока и отслеживать его качественные характеристики».

В ходе поездки в Вурнарский район зашла речь и о поддержке промышленных предприятий. На празднике в честь 90-летия Вурнарского завода смесевых препаратов компании «Август» Глава Чувашии сообщил, что с крупными предприятиями, к которым относится и данный завод, правительство работает по плану совместных действий. «Когда мы намечаем общие направления, прежде всего основываемся на планах развития этих предприятий, — сообщил он. — Ярким примером такого взаимодействия является СПИК 2.0., который недавно получил одобрение конкурсной комиссии Минпромторга России и в ближайшее время соответствующее соглашение будет заключено. А с малыми и средними предприятиями мы сейчас очень плотно работаем по нахождению взаимосвязанных цепочек и выстраиванию кластеров».

Сам Вурнарский завод, отметил Олег Николаев, не только крупнейший налогоплательщик, но и предприятие, проводящее свою социальную политику и дополняющее собственными программами существующие формы государственной поддержки. Только за последние пять лет на различные социальные проекты и спонсорские акции, среди которых строительство ФОК с бассейном, реконструкция стадиона, выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, содержание спортклуба и детских и взрослых футбольных команд, завод направил 650 миллионов рублей.

КСТАТИ …И зубр в подарок Круглую дату Вурнарский завод смесевых препаратов должен был отмечать в 2020 году, но в связи с пандемией праздник перенесли на этот год. Юбилей был отмечен необычными подарками от коллег. Среди них и зеленые насаждения — 90 саженцев магнолии, канадской сосны, спиреи, сирени, рябины и других декоративных деревьев и кустарников, высаженных у пруда в заводском парке. И монументы: к празднику из Татарстана в Вурнары доставили бронзовую скульптуру «Семья», а из Беларуси — скульптуру зубра. Ну а на праздничном вечернем концерте выступили группа «Новые самоцветы» и Олег Газманов с группой «Эскадрон».

Фото cap.ru

«Правительство Чувашии продолжит поддерживать деятельность социально ответственных предприятий, которые создают комфортные рабочие места, являются крупными налогоплательщиками и заботятся о развитии населенных пунктов и благополучии жителей», — отметил на юбилее Вурнарского завода смесевых препаратов Глава Чувашии Олег Николаев.