В Чувашию приехали 25 журналистов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Все они — лауреаты конкурса «Рублевая зона» и, в основном, освещают экономические и финансовые темы, от Владимира до Владивостока и от Майкопа до Архангельска. Также к ним присоединились несколько гостей – журналистов из СМИ республики, журналистов, прежде побеждавших на конкурсе, представителей отраслей финансового рынка России, членов жюри и экспертного совета конкурса.

Сегодня журналисты, в том числе и обозреватели газеты «Советская Чувашия», участвуют в заседании Круглого стола Комитета Государственной думы России по финансовому рынку. Также специально для журналистов пройдут брифинги Главы Чувашии Олега Николаева, председателя Комитета Анатолия Аксакова и первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова.

Опубликовано: 31 мая 2021 г.


Читайте также:

Серьги на индустриализацию и мост через Чебоксарку
Медаль, спасшая жизнь, и общежитие с телевизором
ТАСС: Олег Николаев пока не делал заявления об участии в выборах Главы республики
Празднование четвертой годовщины Чувашской автономии
Участники пресс-конгресса ОНФ «Правда и справедливость» обозначили проблемы профессии
Мужчины на войне, в кино и на кухне. История республики на страницах «СЧ»
Джинн Джон, чудо-томат и первая «Кофемолка»
Вечером 5 марта в эфире НТРК - программа «Правительственная связь» с Олегом Николаевым

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.