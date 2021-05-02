В Чувашию приехали 25 журналистов

Все они — лауреаты конкурса «Рублевая зона» и, в основном, освещают экономические и финансовые темы, от Владимира до Владивостока и от Майкопа до Архангельска. Также к ним присоединились несколько гостей – журналистов из СМИ республики, журналистов, прежде побеждавших на конкурсе, представителей отраслей финансового рынка России, членов жюри и экспертного совета конкурса.

Сегодня журналисты, в том числе и обозреватели газеты «Советская Чувашия», участвуют в заседании Круглого стола Комитета Государственной думы России по финансовому рынку. Также специально для журналистов пройдут брифинги Главы Чувашии Олега Николаева, председателя Комитета Анатолия Аксакова и первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова.