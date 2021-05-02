В Чебоксарах пройдет весенняя сессия конкурса региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона»

Она станет самой насыщенной мероприятиями и самой представительной по составу участников за всю историю конкурса.

Напомним, в Чебоксары съедутся обладатели первых трёх мест по итогам голосования жюри конкурса в семи основных номинациях, а также четыре победителя в специальных номинациях конкурса. В Чувашию приедут 25 журналистов, освещающих экономические и финансовые темы, от Владимира до Владивостока и от Майкопа до Архангельска. Также к ним добавятся несколько гостей -– журналистов из чувашских СМИ, журналистов, прежде побеждавших на конкурсе, представителей отраслей финансового рынка России, членов жюри и экспертного совета конкурса, а также председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава Чувашии Олег Николаев, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

31 мая журналисты и гости конкурса смогут присутствовать на круглом столе Комитета Государственной думы России по финансовому рынку, который пройдёт в столице Чувашии. Также специально для журналистов пройдут брифинги Олега Николаева, Анатолия Аксакова и Сергея Швецова.

1 июня в рамках сессии конкурса пройдёт традиционный Обучающий день, программа которого предлагается вашему вниманию:

9:30 — Приветствия участникам и гостям конкурса – председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, член совета конкурса, эксперт Комитет Госдумы по финансовому рынку Ян Арт, председатель совета конкурса Дмитрий Дригайло, член совета конкурса, президент НАПКА и председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

9:45 — Рост фондового рынка: благодаря или вопреки? – Алексей Тимофеев, президент НАУФОР

10:10 — Категоризация инвесторов в России: что она принесёт рынку форекс – Евгений Машаров, руководитель СРО АФД, Сергей Николюк, генеральный директор «Альфа-форекс»

10:40 — Ситуация с защитой прав потребителей финансовых услуги финансовым мошенничеством на российском рынке – Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров

11:00 — Финансовая грамотность как инструмент борьбы с мошенниками – Андрей Андрианов, заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности по отбору инициатив и проектов для масштабирования

11:30 — Розничное кредитование в России: результаты-2020 / перспективы-2021 – Эльман Мехтиев, президент СРО «НАПКА», председатель советов СРО «МиР» и НАУМИР

12:10 — Рынок микрофинансирования сегодня: ожидания и реальность – Елена Стратьева, директор СРО «МиР»

12:40 — Рынок взыскания: мифы и реальность. Новое в регулировании – Борис Воронин, директор СРО «НАПКА»

13:10 — Цифровая рабочая сила: Финтех 3.0 – Анастасия Ускова, генеральный директор Rocket Work, CEO группы компаний Rocket Humans

13:40 — Зачем экономика? Ради любви… Сценарии экономического развития России – Яков Миркин, писатель, экономист

15:00 — Журналистское расследование и личная финансовая безопасность журналиста – Андрей Остров, выпускающий редактор газеты «Томские новости», ведущий телеграм-канала «Обитаемый Остров»

15:30 — Работа делового медиа: Где бизнес? – Ян Арт, главный редактор проекта Finversia, эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку

16:00 — Медиарынок России сегодня: на что обратить внимание – Владимир Соловьёв, председатель Союза журналистов России

Вечером 1 июня в торжественной атмосфере Дома Правительства Чувашской Республики состоится церемония награждения победителей и призёров конкурса, после чего конкурсанты и гости смогут пообщаться друг с другом в неформальной атмосфере английского паба «Уильям и Кейт».

Конкурс региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014 года, проходит в различных городах России при поддержке органов власти принимающих регионов. Сессии конкурса прошли в Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске и Москве. Генеральным партнёром конкурса выступает Союз журналистов России. Конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку. Организатор конкурса – компания Finarty. Соорганизатор конкурса – Ассоциация развития финансовой грамотности.

Партнерами конкурса являются Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств», Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация российских банков (АРБ), СРО «Микрофинансирование и Развитие», СРО «Ассоциация форекс-дилеров», финтех-компания xCritical, портал Finversia.

Специальный партнер конкурса – Rocket Work (Рокет Ворк), технологическая платформа по работе с самозанятыми в России, входящая в группу компаний Рокет Хьюманс.

Партнёром сессии конкурса в Чебоксарах стал Волго-Вятский банк Сбербанка России.

Инфопартнёры конкурса: Финам, РБК Черноземье, Бизнес-газета, журнал «Стратегия», проект «Банковское обозрение», проект «Ваши личные финансы», агентство «Федерал Пресс», агентство Abireg, журнал «Банковское дело», журнал «Профессионал.Финансы», Национальный банковский журнал, проект «Банки и деловой мир», журнал Financial One, портал «Страхование сегодня», аналитический центр «БизнесДром», журнал «Банковские технологии».