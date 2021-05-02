28 мая — День пограничника

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — с Днем пограничника!
От вашего профессионализма, преданности своему делу зависит нерушимость рубежей России, спокойствие ее граждан. Вам присуще особое чувство Родины. Ведь быть пограничником — значит быть первым, кто может принять удар на себя. Вы ежедневно, ежеминутно доказываете, что и в мирное время есть место подвигу, что дело защиты границ нашей Великой Родины в надежных руках.
Примите искреннюю благодарность за ваш ратный труд, за добросовестную и ответственную службу.
Желаю вам спокойной службы, мирной и безопасной границы, крепкого здоровья вам и вашим семьям, долгой и счастливой жизни!
С чувством глубокого уважения
Виктор Горбунов,
заместитель главы города Чебоксары,
депутат Чебоксарского городского
Собрания депутатов