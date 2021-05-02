28 мая — День пограничника

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — с Днем пограничника!

От вашего профессионализма, преданности своему делу зависит нерушимость рубежей России, спокойствие ее граждан. Вам присуще особое чувство Родины. Ведь быть пограничником — значит быть первым, кто может принять удар на себя. Вы ежедневно, ежеминутно доказываете, что и в мирное время есть место подвигу, что дело защиты границ нашей Великой Родины в надежных руках.

Примите искреннюю благодарность за ваш ратный труд, за добросовестную и ответственную службу.

Желаю вам спокойной службы, мирной и безопасной границы, крепкого здоровья вам и вашим семьям, долгой и счастливой жизни!

С чувством глубокого уважения

Виктор Горбунов,

заместитель главы города Чебоксары,

депутат Чебоксарского городского

Собрания депутатов