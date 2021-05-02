ООО «Элитстрой» и «Стройком-21» оштрафованы за сговор на торгах

За нарушение Закона «О защите конкуренции» ООО «Элитстрой» придется заплатить штраф в сумме более 15 млн рублей. За это же на 954,9 тыс. рублей наказано ООО «Стройком-21».

«Советская Чувашия» неоднократно в своих публикациях обращала внимание на участие ООО «Элитстрой» в аукционах. И вот УФАС по Чувашии сообщило, что в мае 2019 года комиссия управления установила, что эти общества-конкуренты заключили и реализовали соглашение, которое привело к поддержанию цен на трех торгах, в частности, по реконструкции Московской набережной в городе Чебоксары 1-го и 2-го этапов и по ремонту тротуаров вдоль магистральных дорог города.

Все три аукциона завершились с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта — от 0,5% до 1%. При этом «Стройком-21» не реализовал право на участие в двух аукционах, что не соответствует цели осуществления предпринимательской деятельности — получению прибыли. Соответственно, отсутствует рациональное объяснение расходов данного участника по внесению обеспечения заявок для участия в аукционе при реальном отсутствии цели заключения контракта по итогам торгов.

Кроме того, у ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» совпадают IP-адреса подачи заявок на участие в аукционах и ценовых предложений. Общества также используют в контактной информации один номер телефона. Специалисты антимонопольного органа установили сходство в оформлении заявок и совпадение учетных записей, с помощью которых изменялись файлы их первых частей заявок.

В результате сговора на торгах ООО «Элитстрой» получило финансовую выгоду в размере 1,5% от суммы одного из контрактов, а ООО «Стройком-21» — право на выполнение работ по контракту в 100% объеме. При реальном соперничестве данных участников цена только первого контракта могла быть снижена еще на 1,5%, то есть экономия бюджетных средств в рамках одного аукциона могла составить более 2 млн рублей. По двум другим аукционам также получена минимальная бюджетная эффективность.

«Арбитражные суды, как и Апелляционная коллегия ФАС России, отметили, что установленных Чувашским УФАС России обстоятельств и собранных доказательств достаточно для установления факта заключения обществами антиконкурентного соглашения и оставили жалобы ООО «Элитстрой» и ООО «Стройком-21» без удовлетворения. За поддержание цен на трех торгах фигуранты и были оштрафованы на указанные суммы», — уточнила начальник отдела товарных рынков Анна Шевченко.