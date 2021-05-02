Строитель коттеджей похитил у четырех местных жителей около трех миллионов рублей

Будучи руководителем ООО «Терем 21», с сентября 2018 по октябрь 2019 года он заключил договоры подряда на строительство каркасных домов с четырьмя чебоксарцами. Деньги брал у них под видом предоплаты, обещая выполнить строительные работы.

А чтобы придать легитимность своим действиям, силами наемных рабочих производил незначительный объем работ на объектах, после чего прекращал их выполнение. Полученные от граждан деньги руководитель фирмы потратил на личные нужды. Калининский районный суд квалифицировал его действия как мошенничество и приговорил фигуранта к четырем годам условного лишения свободы.