Двухлетний ребенок погиб при падении с 10-этажа дома по бульвару Юности

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вечером 26 мая, оставшись в комнате без присмотра взрослых, мальчик вышел на балкон, залез на подоконник и выпал из окна. От полученных травм он скончался на месте.

Следственное управление по Чувашии напоминает родителям о необходимости быть предельно бдительными и не оставлять детей без присмотра в комнатах, где открыты окна, в том числе на режим проветривания. Ограничьте доступ ребенка на подоконник, отодвиньте от него всю мебель и игрушки. Во избежание подобных происшествий настоятельно рекомендуем установить на окна специальные блокираторы (ограничители). По возможности снимите ручки на окнах, чтобы дети не смогли открыть их самостоятельно. Никогда не оставляйте ребенка, в том числе спящего, одного в квартире даже на короткое время. Зачастую из чувства страха или из любопытства дети выглядывают в окно или с балкона, что может повлечь их падение. Напоминаем, что большую опасность представляют москитные сетки: у ребенка создается иллюзия закрытого окна, он уверенно опирается на нее и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес любого малыша.

Не проходите мимо, если вы видите несовершеннолетнего у открытого окна, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 112.

 

Фотография балкона, откуда вчера выпал мальчик.

Опубликовано: 27 мая 2021 г.


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