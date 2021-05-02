В поселке Альгешево появится канализация, детская площадка и Дом культуры

Вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов провел рабочую встречу с жителями поселка Альгешево в Чебоксарах. Основной темой разговора стало строительство поселковой сети водоотведения.

Сергей Артамонов отметил активность альгешевцев в решении коммунальных проблем. При их содействии в поселке появились газовая и водопроводная сети. Теперь очередь за системой канализации. Соответствующее обращение жители Альгешево написали в общественную приемную партии «Единая Россия». Сергей Артамонов довел просьбу до Главы республики Олега Николаева.

Проблема водоотведения в Альгешево, как и ряд других подобных, была обсуждена в региональном правительстве. Было принято решение о реализации в текущем году всех инфраструктурных проектов, по которым жители республики самостоятельно занимались подготовкой необходимой документации. Задача на этот год — как можно эффективнее и быстрее завершить готовые к строительству проекты, чтобы люди смогли пользоваться результатами своей совместной работы. Выполнение этих задач постоянно контролирует министр сельского хозяйства республики.

Как отметил Сергей Артамонов, по поручению Главы республики было принято решение поддержать проекты, которые реализуются на условиях софинансирования. В их число вошел и объект водоотведения в поселке Альгешево. Всего же подобных объектов по республике оказалось десять. На их реализацию нужно 200 млн рублей. В ближайшее время деньги будут выделены из резервного фонда республики. В свою очередь жители поселка отмечают, что такое сотрудничество властей и сельчан показало свою эффективность.

На встрече обсуждались и другие темы по развитию Альгешево — проектирование дорог, возведение современной детской игровой площадки. Скоро в поселке будет свой Дом культуры. Как сообщили сельчане, уже сделан типовой проект, состоялся аукцион и выбран подрядчик по строительству.

Напомним, что Президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о выделении дополнительно 6 миллиардов рублей на развитие села в 2021 году. Средства пойдут на благоустройство сельских территорий, на создание новых инфраструктурных объектов и поддержку сельской ипотеки.

Владимир Петров