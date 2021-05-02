«Единая Россия» предлагает избрать кандидатов на выборы в Госдуму и Госсовет Чувашии

Предстоящей осенью на территории республики пройдут выборы в Государственную Думу России и в Государственный Совет Чувашии. Но ждать несколько месяцев совсем не обязательно — вчера по всей стране стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия», которое продлится до 30 мая. Партия предложила избирателям вместе определить, кто будет представлять ее на выборах. К слову, предварительное голосование проводит только «Единая Россия».

Это уникальная возможность для граждан заранее, еще до «основных» выборов, присмотреться к потенциальным кандидатам и поддержать самых достойных из них. А для партии — выдвинуть потом в законодательные органы власти именно тех людей, которым доверяют избиратели. Ведь они имеют больше шансов одержать победу над конкурентами. Причем стать участниками предварительных выборов, а по их итогам кандидатами от «Единой России» могут не только члены партии, но и беспартийные, а проголосовать за них может любой желающий.

Проводить предварительные голосования на выборах всех уровней уже стали для партии хорошей традицией. Но нынче его формат радикально изменился — свое веское слово сказала пандемия коронавируса. Избиратели не будут, как обычно, заполнять «бумажные» бюллетени для голосования на участках — чтобы выразить свое отношение к кандидатам, им достаточно компьютера или смартфона с доступом в интернет. Процедура голосования предельно проста, она не вызовет затруднений даже у не очень опытных пользователей. Но о ней чуть позже.

А пока по поводу самого электронного формата голосования. Как оказалось, он не только избавляет нас от необходимости идти на участок, но и открывает совершенно новые возможности.

Раньше ведь «кандидатам в кандидаты», чтобы рассказать о себе, надо было проводить встречи с избирателями, искать другие способы донести до них свои политические взгляды и программу действий. Теперь же сведения обо всех зарегистрированных кандидатах собраны на сайте pg.er.ru, где избиратели могут ознакомиться с ними в удобное для себя время. Надо только выбрать на сайте свой регион и интересующие вас выборы — в парламент страны или республики.

Причем это не только «фотография с биографией» — каждый кандидат приготовил видеообращение, а порой не одно, в которых рассказывает о себе, своих взглядах и о том, почему он хочет стать депутатом Госсовета или Госдумы. Из такого рассказа о человеке можно узнать не меньше, чем по итогам встречи с избирателями.

Впрочем, личные встречи с ними кандидаты тоже проводят, но в ограниченных масштабах и со всеми «антикоронавирусными» предосторожностями.

КАК МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Так как выборы в Госдуму России проводятся отдельно по партийным спискам и по одномандатным округам, то каждому участнику голосования надо будет заполнить три бюллетеня: с кандидатами в Госсовет республики; с кандидатами в Госдуму РФ по одномандатным округам; с кандидатами в партийный список в Госдуму РФ. Причем в каждом бюллетене можно отметить любое количество кандидатов. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество голосов.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

— Зайдите на сайт pg.er.ru и нажмите кнопку «Хочу проголосовать».

— Зарегистрируйтесь в качестве избирателя через портал «Госуслуги».

— Подтвердите согласие на передачу персональных данных, нажав кнопку «Согласен».

— Добавьте номер мобильного телефона и введите код из полученного смс-сообщения.

— Проверьте или добавьте ваш адрес постоянной регистрации.

— Дождитесь смс с подтверждением регистрации. И можно голосовать!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На предварительное голосование по выборам в Государственную Думу РФ и Госсовет Чувашии зарегистрировано 220 кандидатов. Из них кандидатами в Госдуму по партийному списку хотят стать 31 человек, а по одномандатным округам 36 (в Канашском — 17, в Чебоксарском — 19).

Кандидатами на выборах в Госсовет Чувашии зарегистрировано 153 человека в 22 избирательных округах. В среднем — по шесть-семь в каждом округе.

Каждый пятый из кандидатов не является членом партии. И очень многие впервые участвуют

в выборах — состав депутатов от «Единой России» серьезно обновится.

Чтобы сделать голосование максимально удобным, для жителей республики открыты мобильные и стационарные пункты доступа. В качестве избирателей уже зарегистрировались более 130 тысяч человек.