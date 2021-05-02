В лесничества Чувашии поступила новая лесопожарная техника

Всего было закуплено девять грузовых автомобилей ГАЗ САДКО НЕКСТ повышенной проходимости с 7-местной кабиной и тентованным кузовом на общую сумму 27,1 млн рублей. Специальная техника была приобретена в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Поставка техники осуществляется для оснащения специализированных учреждений лесопожарным оборудованием, необходимым для охраны лесов от пожаров. Автомобили планируется оснастить специальным снаряжением, емкостями для воды и направить на патрулирование лесных участков.
Опубликовано: 24 мая 2021 г.
Читайте также:
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
Красная площадь. Митинг в честь автопробега Москва — Каракумы — Москва, 1933 год
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт
Какие дополнительные меры профилактики коронавируса предприняты в Чебоксарах
Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву