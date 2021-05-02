В лесничества Чувашии поступила новая лесопожарная техника

Всего было закуплено девять грузовых автомобилей ГАЗ САДКО НЕКСТ повышенной проходимости с 7-местной кабиной и тентованным кузовом на общую сумму 27,1 млн рублей. Специальная техника была приобретена в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Поставка техники осуществляется для оснащения специализированных учреждений лесопожарным оборудованием, необходимым для охраны лесов от пожаров. Автомобили планируется оснастить специальным снаряжением, емкостями для воды и направить на патрулирование лесных участков.